¡Una rata con un cebollero robó a varias personas en la Condesa!

Un sujeto con cuchillo en mano, pero de traje y corbata, ingresó a un domicilio de la Condesa y amagó a unos turistas para despojaros de sus pertenencias; algunos de ellos eran estadounidenses y sufrieron crisis nerviosas. El bandido fue detenido cuadras adelante y se le aseguró tarjetas de crédito, dinero y un celular de alta gama. ‘El Diablo’ Becerril nos da el reporte completo.