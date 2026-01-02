IMÁGENES FUERTES: Explosión durante cuenta regresiva de 2026 dejó al menos 40 muertos: VIDEO

Lamentablemente el inicio de año fue demasiado turbulento en este sitio donde los gritos de euforia y alegría se convirtieron en dolor. Con el paso de las horas se han confirmado más de 115 heridos y 40 muertos en medio de una celebración de Año Nuevo. El video se ha reproducido de manera mundial, pues las imágenes son realmente impactantes y sensibles por su significado.

¿Qué pasó en esta celebración de Año Nuevo que terminó con tantos muertos?

Los reportes que llegan desde Suiza, muestran el terrible momento donde la tragedia se apoderó de un bar que se reconoce como exclusivo. Allí se indica que las celebraciones se vieron interrumpidas porque a mitad del conteo para recibir el 2026, los que se pensaban como fuegos artificiales… fueron las chispas que iniciaron el fuego que mató casi media centena de personas.

El bar llamado Le Constellation fue el sitio donde se concretó este terrible accidente. Se presume que el techo del lugar se comenzó a prender en fuego, pero al ser de madera… las llamas se propagaron de manera prácticamente inmediata. El caos se apoderó de dicho sitio, las personas corrían y los bomberos intervinieron para sofocar el incendio… pero aún así no hubo el éxito deseado.

Pese a que todos los reunidos en el lugar corrieron para tratar de salvar su vida, se confirmó que hubo decenas de heridos con quemaduras leves y otros tantos con su cuerpo severamente dañado. En ese sentido, tras controlar las llamas, las autoridades comenzaron las indagatorias para saber quiénes serían los responsables de una tragedia tan grande.

¿Cuántos muertos se confirmaron en esta fiesta de Año Nuevo?

Lo que parecía un evento donde los fuegos artificiales formaban parte del espectáculo, se confirmó después como una explosión que comenzó un incendio en Suiza, específicamente en la localidad de Crans-Montana. Pese a que se reporta que el cuerpo de emergencia respondió de la mejor manera, fue imposible salvaguardar las vidas de todas las personas.

🚨 ÚLTIMA HORA | TRAGEDIA EN SUIZA 🚨

Los primeros reportes indicaron que hubo una centena de heridos y por el momento cerca de 40 muertos. Ante eso, se esperan más confirmaciones oficiales de un evento de terror que se apoderó de este país europeo.