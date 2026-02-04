¡Chicharrón asado al barril!: El más delicioso y jugoso de Neza

El Chef Rahmar nos lleva a conocer el mejor lugar en Neza llamado “Los hijos de la Tiznada” un establecimiento en donde el chicharrón es asado sobre un barril. Hay una gran variedad de carnes como chicharrón colombiano, arrachera, chistorra, picaña y costillas. Cuentan con una tabla mix misma que tiene un precio de $400 pesos y posee una gran variedad de carnes, todo de la mejor calidad.