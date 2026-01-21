inklusion logo Sitio accesible
¡Rico pescado a la tabla!: La mejor proteína guisada con leña

El Chef Rahmar nos lleva a conocer los mejores huachinangos cocinados sobre las brasas, lo que le da un toque ahumado y delicioso, además de que la presentación es única.

Esta vez conoceremos a uno de los maestros de La Academia Mexicana del Asado, quién nos muestra una técnica ancestral del pescado cocinado con leña. Esta forma de cocinar brinda un sabor único y delicioso además de que la presentación es única ya que el huachinango se clava sobre tablas y así se cocina. El lugar esta ubicado en Texcoco y no solo ofrecen pescado sino pollo y diversas carnes.

