¡Todo es una enorme fiesta! Así se vivió el previo al partido México vs. Inglaterra en diferentes puntos de la Ciudad de México
Antes de que comenzara el partido de octavos de final de México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México, ya se tenía una auténtica fiesta.
Los mexicanos sabemos festejar y divertirnos y este domingo se siente la fiebre mundialista en cada rincón de la ciudad. Así se festeja en cada punto de la CDMX previo al partido de México vs. Inglaterra.