Entrevista con Moy Bobadilla: Habla de su nuevo álbum “Moyombiza 2"

Blanca Martínez, “La Chicuela” entrevisto a Moy Bobadilla para conocer todo sobre su nuevo álbum, el cual incluye covers de grandes temas del Trono de México como “Te vez fatal” y “Se fue” así como éxitos de Marco Antonio Solis. Sin embargo, su nuevo trabajo también cuenta con temas propios. Por otro lado, Eduin Caz es el padrino de Moy y ambos tienen una gran relación profesional ya que Bobadilla es muy talentoso.