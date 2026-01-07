Mujer se vuelve viral tras encontrar una cartera, pedir “rescate” y luego quemarla

En las redes sociales nos encontramos con una gran cantidad de videos que pueden causar diversas reacciones dependiendo del contenido. El caso que te vamos a contar ahora ha causado indignación.

Una mujer se volvió viral luego de que encontrara una cartera con identificaciones y exigir dinero al dueño para devolverlas. Sin embargo, al no recibir la cantidad de dinero que pidió quemó los documentos.

El damnificado, identificado como Daniel Contreraz, compartió las capturas de la conversación que tuvo con la mujer por la red social de Facebook.

¿Cómo ocurrieron los hechos con la mujer?

De acuerdo a lo que manifestó el hombre, la mujer manifestó haber hallado las credenciales en el tope de donde está el gimnasio de la joyita. El dueño respondió sorprendido y agradecido, pero ella solicitó dinero a cambio de regresar los documentos.

La mujer sin muchas vueltas, le dijo que le diera para el refresco y el hombre le contestó cuánto quería. A esto ella le respondió mil ya que consideraba que era un precio justo por documentos tan importantes.

Ante esta situación es que el hombre se negó a pagar la suma de dinero pedida y le dijo que podía tramitar nuevamente algunos documentos, además de que reportaría la tarjeta bancaria para evitar problemas.

“Quédesele señora a horita reporto mi tarjeta del banco”, le dijo Daniel a la usuaria de Facebook. "Como usted guste, sale", respondió la mujer.

Luego de esto es que aparecieron las tarjetas parcialmente quemadas junto a una tarjeta bancaria.“Gracias, lady refresco. Mándenme su número de cuenta, nenis, y les transfiero su refresco. Gracias por aventármelas alado de mi taquería”, escribió Daniel.

Como era de esperarse, las imágenes generaron miles de reacciones y comentarios. Muchos la criticaron por no querer entregar de buena voluntad los objetos que son personales. Además de terminar su cuestionable actitud, quemando estos elementos.

