Rahmar prepara unas deliciosas “guacamayas” que son ideales para disfrutar del partido de México vs. Inglaterra | Al Extremo
No hay nada como disfrutar de unas deliciosas guacamayas mientras disfrutas del partido de México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El partido de México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la excusa perfecta para que disfrutes de este delicioso platillo: Las guacamayas. No te preocupes, que aquí en Al Extremo, Rahmar te dice cómo prepararlas paso a paso.