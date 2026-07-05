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Rahmar prepara unas deliciosas “guacamayas” que son ideales para disfrutar del partido de México vs. Inglaterra | Al Extremo

No hay nada como disfrutar de unas deliciosas guacamayas mientras disfrutas del partido de México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El partido de México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la excusa perfecta para que disfrutes de este delicioso platillo: Las guacamayas. No te preocupes, que aquí en Al Extremo, Rahmar te dice cómo prepararlas paso a paso.

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