Nora le da VENTAJA a “Las Divas” para la eliminación de MasterChef 24/7 y Antrax se enoja: “No sé de qué te quejas”

Tener el Pin de MasterChef 24/7 le ha traído varios problemas a Nora, en especial por las decisiones que tiene que tomar y que no dejan satisfechos a todos. Esta vez el problema fue que la cocinera eligió a cinco de sus compañeros con delantal negro para que participen en una primera ronda especial que les dará la posibilidad de subir al balcón inmediatamente. Así que seleccionó a Michelle, Lancer, Diego, Luis y Carmen, algo que molestó a Antrax porque no consideró a los demás incluso cuando él sí la benefició la semana pasada.