Turista le salvó la vida a un hombre sepultado entre la nieve

Uno de los momentos más fuera de lo normal se dio en esta coincidencia que salvó una vida. Un turista italiano aficionado al esquí, se encontraba en su traslado en una montaña de los Alpes suizos, cuando se atravesó con una persona que yacía bajo la nieve y a la cual pudo rescatar. La cámara del italiano captó cómo se convirtió en el salvador de otra persona que estuvo a punto de morir.

¿Cómo terminó este esquiador bajo la nieve?

Dado que el hombre que terminó como rescatista llevaba una cámara en su casco, se documentó uno de los momentos más irreales que alguien se pudiera imaginar. Este turista bajó en un espacio entre dos árboles y fue cuando vio a una persona enterrada bajo la nieve… exceptuando una parte de su pierna y una parte de un brazo.

Esto trajo una reacción inmediata de parte del esquiador que tuvo que regresar hacia arriba un poco. El audio realmente transmite la urgencia y desesperación del hombre que quitó la suficiente nieve en un lapso de 4 minutos para permitir respirar al otro hombre que milagrosamente se salvó.

El ciudadano italiano que concretó la hazaña de salvación traía en su mochila todo lo necesario. Sacó una pala de su mochila con la que cavó para liberar la boca y la nariz del sujeto que se reporta en buenas condiciones de salud. Todo indica que la nieve lo alcanzó en un momento y fue gracias al actuar de un compañero de pasión (esquí) que logró salir de una situación donde no hubo lesiones.

Chequen este milagro. Qué probabilidad había de que el esquiador pasara por ahí y lo viera para salvarle la vida. Increíble es una palabra que se queda corta. pic.twitter.com/vNioeFe2cn — 🏆 Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) January 23, 2025

¿Es peligroso viajar para esquiar en la nieve?

Generalmente estos sitios turísticos tienen sus zonas seguras y no hay mayores riesgos en dichos espacios. Sin embargo, es común ver a esquiadores con cierta experiencia que salen a explorar un poco el mundo y se concretan algunas historias como esta. Sin embargo, se indica que en esta temporada en específico, la zona de los Alpes ha sido severamente afectada por tormentas que han generado cerca de 17 muertes en el último mes en Europa.