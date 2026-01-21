Vecinos beben aguas de un socavón por creerlas milagrosas; terminaron con diarrea

Un particular caso se presentó en esta comunidad que vió cómo se abrió la tierra. Al observar que las aguas que estaban ahí, las cuales brotaban al estilo de un manantial, se veían cristalinas… las comenzaron a beber. Según los testimonios recogidos por los medios locales, creyeron que eran milagrosas con dotes medicinales. Sin embargo, unos días después se confirmó que eran aguas contaminadas. Esta es la historia de este curioso caso ocurrido en Indonesia.

¿Por qué las personas pensaron que las aguas eran milagrosas?

En los días recientes se informó que un socavón se concretó en los arrozales de la zona agrícola de Pombatan en Sumatra Occidental. La particularidad del hoyo que se hizo sobre la tierra es que estaba plagado de aguas que tenían una coloración cristalina. Por ello, muchos asumieron que podían beberla y hasta le asumieron poderes medicinales.

Pero surgió una constante entre los pobladores que bebieron el líquido vital, pues presentaron diarreas y otros dolores abdominales. Ante eso, las instituciones sanitarias hicieron un estudio sobre las aguas y detectaron que estaban contaminadas. Por ello, de manera inmediata mandaron a cerrar el acceso público al socavón… además de hacerlo como prevención de futuros deslaves.

Además, se hizo un atento llamado a la población de dicha zona para que no bebiera de este u otros mantos acuíferos sin saber la viabilidad para tratarla como agua potable. El riesgo de ese tipo de acciones son enfermedades que generan vómitos, diarreas y fiebre.

¿De qué estaban contaminadas las aguas del socavón?

Tras los estudios realizados por las instancias gubernamentales, se encontró que las aguas surgidas de esta apertura natural de la tierra tenían E. coli. Y según la Clínica de Cleveland, estos son los riesgos de este tipo de sustancias: “La E. coli presente en las heces de animales y personas puede contaminar fuentes de agua naturales (como lagos, arroyos y ríos), piscinas y agua potable sin desinfectar”.

Ante eso, esta población pasó a la fama mundial en cuestión de horas, pues esta información se propagó de manera natural con un hallazgo que provocó enfermedades entre los que vivían y bebieron de las aguas milagrosas.