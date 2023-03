¡Invasión alienígena! El Pentágono detecta una nave nodriza en nuestro planeta.

El Pentágono siempre ha sido un lugar de misterios y secretos, pero hay una pregunta que ha desconcertado a muchos por años: ¿Tiene el Departamento de Defensa en su poder evidencia de vida extraterrestre y tecnología avanzada procedente de otros mundos? Hay muchas teorías que rodean al Pentágono y al tema de los ovnis, que van desde la captura de naves y cuerpos extraterrestres hasta acuerdos secretos con entidades de otros planetas. Aunque la verdad detrás de estas teorías sigue siendo un misterio, lo que sí está claro es que el Pentágono tiene mucho que ocultar, y estas teorías e historias solo sirven para aumentar el misterio que rodea a esta icónica estructura gubernamental.

T3rcer Milenio | Evidencia de presencia extraterrestre.

En este contexto, recientemente, funcionarios del Pentágono han revelado en un borrador de documento que los extraterrestres podrían estar visitando nuestro sistema solar y liberando sondas para estudiar nuestro planeta, al igual que las misiones de la NASA. Según el diario New York Post, el borrador fue escrito por Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Pentágono, y Abraham Loeb, presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard, y se publicó el pasado 7 de marzo. El informe se enfoca en las limitaciones físicas de los fenómenos aéreos no identificados y plantea la posibilidad de que estos sean parte de una nave nodriza cercana a la Tierra.

Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave nodriza que expulsa muchas pequeñas sondas durante su aproximación a la Tierra, algo similar a las misiones de la NASA. Estas ‘semillas de diente de león’ podrían separarse de la nave por la fuerza gravitacional del Sol o ser una maniobra propia

Por lo anterior, imagínese por un momento que pequeñas sondas se desplazan sigilosamente hacia la Tierra y otros planetas del sistema solar mientras una nave nodriza pasa entre nuestro planeta y el Sol. ¿Sería posible? De acuerdo con el informe, sí. Los astrónomos no podrían detectarlas debido a que no reflejan suficiente luz solar para aparecer en los telescopios. Pero, ¿para qué podrían ser utilizadas estas minisondas? Según el documento, podrían ser herramientas de exploración en el espacio. Mientras tanto, las Fuerzas Aéreas estadounidenses han derribado recientemente varios objetos voladores no identificados en distintas zonas de la Unión Americana y Canadá, lo que añade un toque aún más inquietante a esta posible amenaza extraterrestre.

Objeto no identificado es captado en vivo apareciendo sorpresivamente unos instantes sobre "La Peña de Bernal", San Sebastián Bernal, Querétaro, un posible objeto anómalo con capacidades no atribuibles a actores humanos.



Vía @redskywatchers 12/03/2023:https://t.co/kCVhTR9HB8 pic.twitter.com/qzYbxqNtan — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) March 14, 2023

¿Es la primera ves que se detecta un señales extraterrestres en le Tierra?

Desde hace años, el gobierno de Estados Unidos se encuentra en alerta constante ante los objetos interestelares que amenazan la seguridad de nuestro planeta. En 2005, el Congreso norteamericano le encomendó a la NASA rastrear todos los objetos espaciales que midan más de 140 metros. Pero en 2017, los especialistas detectaron un objeto fuera de lo común, al que llamaron Oumuamua, con una forma alargada y plana sin cauda como la de un cometa, que incluso podría ser de origen artificial.

Desde entonces, han surgido nuevas preocupaciones: en 2020, se descubrió un objeto con características similares. Y lo más inquietante: seis meses antes del paso de Oumuamua por la Tierra, un objeto similar impactó contra nuestro planeta. ¿Qué podría significar todo esto? ¿Estamos solos en el universo?

