¿Un ovni? Captan extraño fenómeno en el cielo de Veracruz.

Fue durante la mañana del pasado 25 de octubre cuando en el cielo de la ciudad de Xalapa se vio un extraño fenómeno meteorológico.

En un principio se pensaba que se trataba de un ovni; sin embargo meteorólogos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz señalaron que las nubes formaron una secuencia de vientos descendientes que se asimilaban a un platillo volador.

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El ovni era en realidad una nube

El fenómeno que en realidad se trataba de una nube pudo apreciarse sobre el cofre de Perote alrededor de las 6 de la mañana y posteriormente se desplazó hacia el centro de Xalapa para deshacerse alrededor de las 9 a.m.

“A esta nube se le conoce como de tipo lenticular, es desarrollada por vientos descendentes que van sobre la ladera de la montaña; forma una especie de dona o de disco”, explicó el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil, Emmanuel Eleazar Gómez.

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