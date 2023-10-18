Anel Noreña revela que pronto se reconciliará con su hija Marysol Sosa

Anel Noreña confirma que el distanciamiento de su hija Maryol Sosa podría quedar en el pasado y que la reconciliación tendrá lugar muy pronto, aunque eso sí, dejó en claro que será a puerta cerrada.

Te puede interesar: Aislinn Derbez está feliz por la boda de su hermana Michelle

¿Qué dijo Anel Noreña? Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Anel Noreña dejó en claro que pronto se solucionarán las cosas con su hija, aunque aseguró que todo se dará alejado de los medios de comunicación.

“Ya quedamos en algo con lo de Marysolita. Ya no va a haber nada en los medios. Mamá tú tienes mi dirección y mi teléfono, yo tengo tu dirección y tu teléfono y ahí lo vamos a arreglar pero ya así como que para pasado mañana”, dijo Anel Noreña, quien es heredera universal de José José.

También te puede interesar: Rosita Pelayo nos contó cómo va su tratamiento del cáncer de colón

¿Le autorizará a Marysol Sosa usar los derechos de José José?

Sobre si le autorizará a su hija Marysol Sosa utilizar el nombre y la marca de José José, el cual fue el motivo de su disputa, Anel comentó que “no podemos decir nada de Marysol, le prometí que nada. En un momento dado se va a desatar el fuego de toda la familia y entonces, los primeros que van a saber y que van a estar con nosotros son ustedes”.

¿Cómo va el proceso contra Sara Salazar y Sara Sosa?

Al preguntarle sobre cómo marcha el proceso contra Sara Sosa y Sara Salazar, Anel dijo que “yo no les puedo decir nada de eso porque mi abogado dijo que no dijera nada, pero bueno, ¿será muy difícil que la gente comprenda lo que quiere decir heredera universal y albacea?”.

Te puede interesar: Issabela Camil no dijo nada de demanda contra serie de Luis Miguel

En cuanto al legado de José José, Anel Noreña reveló que prepara un proyecto en el que las canciones del ‘Príncipe de la Canción” y su relación amorosa serán los integrantes principales.