Michelle expresa su deseo de salir de MasterChef 24/7: “Me quiero ir a mi casa”

Tras la gala de esta noche, se han vivido unas horas explosivas al interior del Mundo MasterChef 24/7, ya que se registró una batalla campal en la cocina ante la falta de cubiertos limpios por un descuido de la "brigada de limpieza" y una edición de "Notibola" en la que hubo un fuerte intercambio de señalamientos y acusaciones entre participantes; sin embargo, la situación continuó con la declaración de Michelle sobre su deseo de salir del reality show.

Michelle no le "echará tantas ganas" el domingo

Luego de que Michelle intercambiara acusaciones con Ramahá en el programa de Luis, la cocinera con delantal negro se acercó con algunos de sus compañeros para compartirles que quería irse a su casa y que tendría en mente "no echarle tantas ganas" en la gala de eliminación del próximo domingo.

“Si está incómoda, que se vaya a su casa, no voten por ella”, Ramahá critica a Michelle en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La competidora afirmó que ya no toleraba los hábitos de algunos de sus competidores y que se sentía incómoda con la forma en que sacaban las situaciones de contexto, por lo que Nash, Carmen y María se solidarizaron inmediatamente con su compañera.

Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce si Michelle permanecerá en el reality show, por lo menos, hasta la gala de eliminación de este domingo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al primer eliminado de MasterChef 24/7 y los portadores de mandiles negros son Carmen, Javier, Michelle, Luis, Lancer, Jazmín, Antrax, Camila, Claudia, Pablo y Arturo; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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