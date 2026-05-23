Michelle defiende su postura ante señalamientos de poca tolerancia en MasterChef 24/7: “Tampoco me tengo que aguantar”

De cara a la gala de eliminación del próximo domingo, las emociones continúan a flor de piel y es que luego de la designación de todos los mandiles negros de la semana, los cocineros no solamente se vieron involucrados en una batalla campal por la falta de platos y cubiertos limpios ante un descuido de la "brigada de limpieza", sino que la más reciente edición de "Notibola" dejó ver la postura de Michelle ante los señalamientos de poca tolerancia en MasterChef 24/7.

Michelle se defiende de los comentarios

Durante el programa conducido por Luis y luego del intercambio de señalamientos entre Ramahá y Michelle, salió a relucir la situación entre Lula y la participante con mandil negro ocurrida esta mañana. Cabe recordar que la primera salvada del reality show rompió en llanto luego de saber que incomodaba a algunos de sus compañeros, incluida Michelle, por roncar durante las noches.

Michelle afirmó que algunos participantes alteraron lo que realmente pasó con su compañera; sin embargo, dejó en claro que "tampoco se tenía que aguantar" ante los comportamientos y acciones de los demás cocineros. Cabe apuntar que, previamente, Ramahá confirmó que su decisión de hacer una hamaca para dormir fuera de la recámara también se debió a las quejas emitidas por sus ronquidos.

Cuando los cocineros le ofrecieron a Lula la oportunidad de compartir algún señalamiento, la concursante declinó la oferta. Posteriormente y una vez calmados los ánimos, algunos participantes se solidarizaron con ella.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al primer eliminado de MasterChef 24/7 y los portadores de mandiles negros son Carmen, Javier, Michelle, Luis, Lancer, Jazmín, Antrax, Camila, Claudia, Pablo y Arturo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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