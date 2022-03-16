VIDEO: Baile del Chavo del 8 es viralizado en TikTok por extranjeros.

Las redes sociales se han convertido en un gran centro de entretenimiento para millones de personas en el mundo, especialmente desde el inicio de la pandemia de COVID-19, pues el confinamiento obligó a todos a usar su creatividad para entretenerse.

Esa tendencia se ha quedado y cientos de personas siguen creando divertidos videos que se han convertido en tendencia en todo el mundo, ya que en ocasiones las cosas más simples son las que más virales se vuelven en las redes sociales.

Te puede interesar: La famosa caída de Edgar ya está inmortalizada en Google Maps.

El sorprendente baile del Chavo del 8 en TikTok

Recientemente, en TikTok se ha viralizado un video que reta a los usuarios a bailar de la misma forma en que lo hacía uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana: El Chavo del 8.

La creación de Roberto Gómez Bolaños es el personaje mexicano con más fama a nivel mundial, pues aunque pasen los años sigue siendo el consentido de varias generaciones. Recordemos que en varios países de Latinoamérica tienen diferentes festividades para poder celebrar al Chavo del 8.

Ahora cientos de extranjeros han convertido en un reto personal poder hacer los pases de baile que hizo mundialmente famoso al Chavo del 8.

También te puede interesar: ¿Qué es el futbol sala y cuáles son sus reglas?

A continuación, te dejamos algunos de los videos que más fama han alcanzado en TikTok.