Christian Nodal lanza canción que grabaría con Belinda junto a esta famosa.

Christian Nodal recientemente anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Por el resto de tu vida”, canción que en su momento interpretó junto a su exprometida Belinda durante una transmisión y que anunciaron que sacarían más tarde; sin embargo, ahora sale este éxito, pero sin la cantante mexicana, luego de la polémica que existió tras su separación, donde hubo anillo de por medio, pero entonces ¿con quién cantará Nodal?

Esta canción la habían compartido Belinda y Nodal en una transmisión en vivo desde la casa de Acapulco de la cantante y habían prometido cantar y lanzar juntos en febrero de 2022 para celebrar el mes del amor y la amistad; no obstante, no solo no la cantaron, sino se dieron con todo.



Ahora, se anuncia el lanzamiento de dicho tema, pero con la voz de la argentina Tini.

¿Cuándo es el lanzamiento del nuevo tema de Nodal que cantó con Belinda?

Fue a través de algunas historias de Instagram que el cantante Christian Nodal compartió el próximo lanzamiento de su tema “Por el resto de tu vida”, el cual no solo cantó junto a Belinda; sino aparentemente también fue escrito cuando se enamoró de la intérprete de “Luz sin Gravedad”.

El lanzamiento de “Por el resto de tu vida” está previsto para el jueves 26 de enero de 2023 y se sabe que ya tiene hasta video oficial, en donde Tini Stoessel aparece con un vestido en color blanco.

Recordemos que fue en una transmisión en vivo, donde Nodal confirmó la presencia de la argentina en esta canción.

Lo que también nos deja en suspenso es cómo sonará la versión de este tema, pues no se escuchan las voces ni de Nodal ni de Tini.

A pesar de la sorpresa que pueda causar en este momento, el hecho de que Nodal sí haya decidido sacar este tema, la noticia ya había sido confirmada por el sonorense desde abril 2022.