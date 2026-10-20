6 ideas para decorar pasteles de cumpleaños redondos estilo Halloween

Si quieres celebrar un cumpleaños durante octubre con un pastel que combine lo dulce con lo tenebroso, las decoraciones inspiradas en Halloween son una excelente opción. Los pasteles redondos permiten jugar con coberturas de colores, figuras de chocolate, telarañas y personajes clásicos de la temporada para conseguir un diseño original sin necesidad de recurrir a técnicas demasiado complicadas. Desde una calabaza sonriente hasta un pastel negro con detalles morados, estas seis ideas pueden ayudarte a preparar un postre que se robe las miradas en cualquier fiesta de cumpleaños.

Ideas para decorar pasteles redondos de cumpleaños con temática de Halloween

La clave para conseguir un pastel de Halloween llamativo está en combinar una paleta de colores relacionada con la temporada y elegir un elemento decorativo que destaque sobre la superficie. Los tonos naranja, negro, morado y blanco funcionan muy bien juntos, mientras que el chocolate, la crema batida y el betún de mantequilla permiten crear diferentes texturas. Además, puedes inspirarte en las propuestas de BBC Good Food sobre pasteles de Halloween, que incluyen alternativas temáticas para preparar postres con una presentación festiva. Estas seis ideas son perfectas para adaptar a un pastel redondo y personalizar según la edad de quien cumple años.

Pastel de calabaza con betún naranja. Si buscas una decoración clásica y fácil de reconocer, puedes cubrir el pastel con betún naranja y dibujar líneas verticales con una espátula para imitar los surcos de una calabaza. En la parte superior, coloca un pequeño tallo de chocolate o una pieza de fondant verde. Para darle un toque más divertido, añade ojos triangulares y una sonrisa negra que recuerde a las tradicionales calabazas de Halloween.

Pastel de calabaza con betún naranja y Pastel negro con telarañas de chocolate blanco.|(Especial/Pinterest) Pastel negro con telarañas de chocolate blanco. Esta propuesta es ideal si prefieres una decoración elegante con un toque tenebroso. Cubre el pastel con betún de chocolate oscuro o crema teñida de negro y dibuja círculos concéntricos con chocolate blanco derretido. Después, arrastra suavemente un palillo desde el centro hacia los bordes para formar el efecto de telaraña. Puedes completar el diseño con una araña pequeña de chocolate o colocar una figura de fondant en la parte superior. Pastel de fantasmas con crema batida. Para un cumpleaños infantil o una celebración con una estética más tierna, los fantasmas son una alternativa sencilla y adorable. Utiliza una cobertura blanca y forma pequeños fantasmas con crema batida firme o betún colocado con una manga pastelera. Añade dos ojos y una boca con chocolate derretido o pequeñas decoraciones comestibles negras. Si quieres que el pastel tenga más movimiento, distribuye varias figuras alrededor del borde superior.

Pastel de fantasmas con crema batida y Pastel morado con murciélagos voladores.|(Especial/Pinterest) Pastel morado con murciélagos voladores. El morado puede darle un aspecto misterioso al pastel sin que la decoración resulte demasiado oscura. Cubre la superficie con betún lila o violeta intenso y coloca murciélagos recortados en fondant negro o elaborados con chocolate. Puedes distribuirlos en diferentes tamaños para crear la ilusión de que están volando alrededor del pastel. Unas estrellas pequeñas, perlas comestibles plateadas o detalles blancos ayudarán a completar el diseño. Pastel de cerebro con efecto sangriento. Si buscas una decoración más atrevida para una fiesta de Halloween, cubre el pastel redondo con una capa fina de betún rosa pálido y utiliza una manga pastelera para formar líneas onduladas que imiten los pliegues de un cerebro. Después, agrega un poco de salsa espesa de frutos rojos o un glaseado rojo en los bordes para crear un efecto sangriento. Esta idea funciona especialmente bien para una celebración de adultos o para quienes disfrutan de las decoraciones de terror. Pastel de cementerio con galletas y chocolate. Para transformar un pastel redondo en una pequeña escena de Halloween, utiliza betún de chocolate para crear una superficie que parezca tierra. Tritura algunas galletas de chocolate y espárcelas por encima; después, coloca galletas rectangulares decoradas como lápidas, pequeños fantasmas de merengue y trozos de chocolate que simulen ramas secas. Puedes añadir una calabaza de fondant o escribir el nombre de la persona festejada en una de las lápidas para darle un toque personalizado.

Pastel de cerebro con efecto sangriento y Pastel de cementerio con galletas y chocolate.|(Especial/Pinterest)

Consejos para que tu pastel de Halloween quede espectacular

Antes de comenzar a decorar, asegúrate de que el pastel esté completamente frío para evitar que el betún se derrita o pierda su forma. Si vas a utilizar chocolate derretido, deja que alcance una temperatura adecuada para trabajar con él y comprueba que las figuras estén firmes antes de colocarlas sobre la cobertura.

También conviene elegir un diseño que puedas realizar con los utensilios que tienes en casa. Una espátula, una manga pastelera, un palillo y algunas galletas pueden ser suficientes para conseguir un resultado atractivo. Por último, procura que los colores y los adornos combinen con el resto de la fiesta para que el pastel se convierta en uno de los protagonistas de la celebración sin perder su esencia de cumpleaños.