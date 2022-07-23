“Creo que estoy embarazada”, revela atleta del Exatlón.

Cupido no deja en paz a los atletas del Exatlón México, muchos de ellos han llegado al altar en lo que va del 2022 y próximamente hará lo propio Ana Lago, quien contraerá matrimonio con Edgar Santana.

Hace unos días Koke Guerrero le entregó el anillo a su novia Gabriela, obviamente era de juguete, pero eso demuestra que existe un gran amor entre ambos; sin embargo, no han sido los únicos, ya que Ximena Duggan subió a su cuenta de Instagram un emotivo video de ella y Karina Canchola.

Luego de que el Exatlón All Star llegara a su fin muchas cosas han pasado con los atletas que han formado parte de las distintas temporadas del reality deportivo, algunos han contraído matrimonio, otros han sido nominados a los premios y tal parece que un bebé está en camino.

Una de las tantas atletas que han participado en el reality dejó boquiabiertos a todos sus seguidores con impactante revelación en su cuenta de Instagram, se trata ni más ni menos que de Tanya Núñez, velocista mexicana, originaria de Guadalajara, Jalisco.

Tanya Rabbit sorprende con tremenda revelación

Núñez impresionó a todos con su velocidad, de ahí que Antonio Rosique la haya apodado Tanya Rabbit. Su paso por el Exatlón México Guardianes vs. Conquistadores fue muy exitoso ya que logró permanecer hasta la semana 23 de competencia; sin embargo, fue eliminada tras perder el Duelo de Eliminación ante Nataly Gutiérrez.

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Pero la velocista sorprendió a sus fans con tremendo anuncio. “Amigos como les explico que creo que estoy embarazada”, publicó la atleta en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La noticia sorprendió a más de uno; sin embargo, Núñez aclaró que no está esperando bebé, más bien se trata de una campaña publicitaria para una compañía de laboratorios.

Tras su participación en el Exatlón muchos de los atletas ganaron una gran popularidad y sus carreras crecieron como la espuma, de ahí que muchas marcas se hayan acercado a ellos para promocionar sus productos o servicios.

“Qué bueno que lo del embarazo solo fue un sueño, pero sí chéquense”, finalizó la velocista mexicana, así que por ahora no habrá un nuevo integrante en la familia del Exatlón México.