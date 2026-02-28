6 ideas de outifts para renovar tu energía durante el Equinoccio de Primavera 2026

El Equinoccio de Primavera es un fenómeno astronómico que provoca que el día y la noche tengan la misma duración de 12 horas en todo el mundo. Esta fecha es aprovechada por las personas para renovar su energía, por lo que en este artículo traemos para ti estos 6 outfits que puedes lucir en este 2026. Conoce el Pueblo Mágico de Morelos que es ideal para contemplarlo.

De acuerdo con un artículo del portal Cocoi, el rey de los colores para recibir el Equinoccio de Primavera 2026 es el blanco, ya que capta toda la luz y la energía. Pero si no quieres vestir de un solo tono, lo puedes conjuntar con diferentes, siempre y cuando combinen. Conoce estas 7 ideas para reciclar ropa vieja que tengas guardada: te verás aesthetic y retro.

Los outfits que puedes combinar con el blanco para recibir el Equinoccio de Primavera 2026

1. Blanco con gris: Esta es una combinación minimalista. El contraste de los colores blanco y gris le da un toque contemporáneo.

2. Blanco y verde: Este outfit es ideal para la primavera, ya que el verde será tendencia en este año en el mundo de la moda. Una sugerencia es optar por llevar el segundo color en la parte superior del outfit.

3. Blanco y naranja: La apuesta de moda veraniega debido al color tan vivo como lo es el naranja. Una de las recomendaciones es optar por un pantalón blanco y una chaqueta o camisa del segundo color.

4. Blanco por completo: Este outfit es de los más arriesgados, pero el ideal para recibir el Equinoccio de Primavera. Puedes combinarlos con joyas y algunos accesorios de diferentes colores.

5. Blanco y azul: Este conjunto de colores es de los más comunes en los outfits que puedes experimentar en diferentes combinaciones.

6. Blanco y café: Una buena combinación si optas por tonos marrones o tierra. El outfit puede ser básico o con más estilo.

Cabe mencionar que se recomienda usar prendas hechas de fibras naturales como el algodón y el lino, a fin de que puedas conectar con el Universo.