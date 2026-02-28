Esta es la manera que debes elegir azulejos y accesorios para tu baño

Los baños durante mucho tiempo se consideró el baño como un espacio utilitario para resolver las necesidades básicas de higiene, sin mayor reflexión estética o espacial. Es por esto que no se le prestaba mucha atención a su diseño.

Actualmente esta visión se cambió por lo que se considera al baño como un lugar de pausa, introspección y cuidado personal, un punto donde el diseño tiene un impacto directo en la calidad de vida.

¿Cómo elegir los azulejos y accesorios del baño?

Para una remodelación de tu baño, vamos a comenzar por los azulejos que son cruciales para una buena decoración. La tendencia de este año está dirigida a los materiales que evocan la naturaleza a través de la piedra, el barro, el terrazo, el mármol o el cemento. Lo que se busca es una reinterpretación del material original para que dure más y tenga mejor mantenimiento.

El azulejo no es solo una forma de cubrir muros sino que es una herramienta de composición rítmica. Así puedes crear franjas, enmarcarse zonas húmedas o enfatizar volúmenes arquitectónicos.

Por otro lado, nos encontramos con la elección del piso que debe funcionar como una continuidad visual. El mismo se debe extender desde el dormitorio o el vestidor hacia el baño, eliminando rupturas innecesarias. Aquí se priorizan las superficies antiderrapantes y acabados mate que combinan seguridad y sofisticación.

También se debe enfocar en los lavamanos que se deben integrar a cubiertas continuas que ofrecen una imagen limpia y contemporánea, mientras que los lavabos sobrepuestos funcionan como piezas escultóricas.

Los materiales pueden ser piedra natural, el concreto, la cerámica esmaltada y las superficies minerales.

Por último, tenemos los accesorios del baño que responden a las griferías, toalleros, jaboneras y herrajes deben responder a una lógica común, tanto en forma como en acabado. Los acabados como el acero cepillado, el negro mate o el latón envejecido, ganan protagonismo. Más que destacar, los accesorios buscan integrarse de manera silenciosa al conjunto.

