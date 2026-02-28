DE LUTO: Erik Rubín anuncia una terrible e inesperada muerte

Erik Rubín compartió en la madrugada de este sábado 28 de febrero el lamentable fallecimiento de Martín Héctor Sol Peláez, uno de sus amigos más cercanos, mismo al que le dedicó algunas palabras.

¿Qué compartió Erik Rubín sobre el fallecimiento de Martín Héctor Sol Peláez?

A través de su cuenta de instagram el cantante y productor musical compartió una publicación acompañada de cuatro fotografías en las que se encuentra su gran amigo Martín Héctor Sol Peláez. En la descripción de dicho post escribió “Era tan grande tu corazón que no aguanto. Eres puro amor y eso es lo que dejaste, puro amor a tu alrededor”. En dicha publicación expresó que su amigo les iba a hacer mucha falta, que lo iban a extrañar, pero que en otra vida se volverían a encontrar. “Te amo, gordito. Hasta siempre”, fueron palabras con las que finalizó.

En las fotografías se refleja el gran carisma de Martín así como los grandes momentos que ambos pasaron como amigos. Por otra parte, Erik Rubín, a través de sus historias de instagram compartió una imagen con la dirección, fecha y hora en que los servicios funerarios se llevarán a cabo. “Hay pérdidas que te cambian la vida. Te voy a extrañar mucho inseparable hermano del alma”, escribió el artista, dejando ver la relación tan cercana que ambos compartían.

El también productor musical recibió mucho apoyo en dicha publicación pues artistas como Tania Rincón, su hija Mia Rubin, Leo de Lozanne, Alessandra Rosaldo, María León, La Sonora Dinamita, Sandra Echeverría, Regina Murguia, Angie Taddei, Karla Díaz, Carmen Sarahi, Tatiana, Melissa López; entre otras, expresaron palabras de condolencias, amor y mucho apoyo.

¿Qué artistas se pronunciaron ante la muerte de Martín Héctor Sol Peláez?

Uno de los artistas que compartió un mensaje sobre el lamentable fallecimiento de Martín Héctor fue el hermano de La Diva de la Banda, Jenni Rivera, Lupillo Rivera, quién a través de una publicación escribió: “Buen camino, querido Martín, un placer coincidir contigo en esta vida” expresando que enviaba condolencias y un abrazo a toda su familia.

Por otra parte, Mia Rubin, hija de Erik compartió una historia en sus redes sociales en dónde escribió “Solecito…Te vamos a extrañar como no tienes idea Gracias por iluminar nuestros días y llenarnos de alegría” reiterando que se sentía muy bien de haber coincidido con él y que les haría falta.