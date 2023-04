Le llueven críticas a Ángela Aguilar por “desairar” a la comida mexicana.

La carrera musical de Ángela Aguilar recién va en ascenso; no obstante, en su corta trayectoria las polémicas no han estado exentas, por el contrario, se han vuelto recurrentes en los últimos meses, sobre todo después de la filtración de aquellas fotografías junto a Gussy Lau.

Natália interpretó el éxito de Yuridia y Ángela Aguilar, ‘Agonía’.

¿Ángela Aguilar es de ascendencia argentina? Después de que Argentina ganara la Copa del Mundo de Qatar, la hija de Pepe Aguilar se subió al tren y publicó una fotografía en su cuenta de Instagram asegurando que era 25% argentina, lo cual desató la furia de sus fans mexicanos.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa Arararar hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió en aquel entonces la cantante de regional mexicano.

Es preciso mencionar que Ángela Aguilar no nació en México sino en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003. Tras lo sucedido, Pepe Aguilar tuvo que salir en defensa de su hija y aseguró que Aneliz Álvarez, madre de Ángela, tiene ascendencia estadounidense, mexicana y argentina, por eso su hija hizo ese comentario.

¿Ángela Aguilar imitó el acento argentino?

Internautas revivieron hace poco un video de Ángela Aguilar imitando el acento argentino mientras caminaba por la calle junto a su padre. En el clip se escucha a Ángela imitar algunas expresiones de su Tata: “Yo tengo un frío de las carambas, che. Dejate de jo…”. Es preciso mencionar que el video ya es viejo.

¿Ángela Aguilar desairó la comida mexicana?

Tal parece que a la intérprete de “En realidad”, “La llorona”, “La chancla”; entre otras, ya le gustó estar en el ojo del huracán, pues en esta ocasión ha sido criticada por supuestamente desairar a la comida mexicana.

De acuerdo con los haters de la cantante, Ángela no quiso retratarse con un platillo mexicano y eso le valió ser blanco de críticas en redes sociales. La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, apareció en Instagram con una hamburguesa en mano, alimento característico de Estados Unidos.

Este hecho fue tomado a mal por sus haters, quienes de inmediato inundaron su publicación con comentarios negativos y la cuestionaron por no retratarse con un platillo mexicano: “¿Y por qué no un taco? ¿10% americana?”, “Una clara foto de que despreció a MX”, “8% burguesa”, “25% de Hamburgo”, ¿A poco las argentinas comen hamburguesas? Ah, no es cierto, tú eres estadounidense”, fueron algunos de los comentarios.

¿Hubo quienes la defendieron?

En los comentarios también hubo quienes salieron en su defensa y publicaron comentarios como: “Qué tristeza me da ver tanto odio entre los jóvenes, o sea, poner tanto mal comentario”, “Ella es una niña hermosa y tiene todo el derecho de equivocarse en lo que haga y diga”, “Ya párenle a su drama, dejen de estar de ridículos como si los mexicanos no comiéramos hamburguesas”.