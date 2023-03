VIDEO: Ángela Aguilar imita acento argentino y causa polémica.

La carrera de Ángela Aguilar recién va en ascenso; sin embargo, los escándalos y polémicas han sido recurrentes en los últimos meses, sobre todo después de que se filtraran aquellas fotografías con Gussy Lau.

Natália interpretó el éxito de Yuridia y Ángela Aguilar, ‘Agonía’.

¿Ángela Aguilar es argentina? Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando Argentina salió campeón de la pasada Copa del Mundo, pues la hija de Pepe Aguilar se subió al tren y publicó una fotografía en redes sociales asegurando que era “25% argentina”.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa Arararar hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió en aquel entonces la cantante de regional mexicano.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar no nació en México sino en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003, aunque siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces mexicanas, por lo que sus palabras provocaron el descontento de sus fans.

Después de lo sucedido, Pepe Aguilar salió a aclarar las cosas y aseguró que Aneliz Álvarez, madre de Ángela, tiene ascendencia estadounidense, mexicana y argentina, por eso su hija hizo ese comentario en redes.

¿Sus fans mexicanos le dieron la espalda?

Este hecho tuvo consecuencias para la intérprete de “La llorona”, “Qué agonía”, “En realidad”, entre otras, pues en el público le dio la espalda en algunas de sus presentaciones en México donde varios recintos lucieron casi vacíos.

Incluso, se dijo que el concierto que la Dinastía Aguilar dio en la Plaza de Toros México sería un rotundo fracaso, ya que la venta de entradas marchaba bastante floja; no obstante, lograron un lleno total.

¿Ángela Aguilar es captada intentando hablar como argentina?

Recientemente, internautas se encargaron de revivir un pequeño video en el que Ángela Aguilar sale imitando el acento argentino mientras camina por la calle junto a su padre, Pepe Aguilar. En el clip se escucha a la cantante imitar algunas expresiones de su Tata: “Yo tengo un frío de las carambas, che. Dejate de jo…”.

Ángela Aguilar y su 25% argentino 🤡 pero no lo entenderíamos pic.twitter.com/AOeb20hi3X — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 21, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

Evidentemente el video es viejo, pero eso no impidió que los internautas externaran su opinión al respecto: “Que te compren en la Argentina”, “Ojalá nunca se te acabe el dinero para seguir viviendo de México”, “Esa es su verdadera personalidad, burlona, arrogante, prepotente”, “Cuánto ardido, seguramente no tuvieron abuela, ellas son amor y experiencia, bien por Ángela que conoce el amor a sus orígenes y ese no es un delito”.