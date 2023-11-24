Cynthia de la Vega y Kike Mayagoita se apoyan de forma incondicional

Cynthia de la Vega, nos habló del apoyo que que nuestro conductor Kike Mayagoitia, le ha dado ahora que asumió el cargo como Directora de Miss Universo México.

Aquí siempre está conmigo, mi esposito que me apoya y yo a él y bueno, aquí estamos muy contentos, ya viviendo en la Ciudad de México y los dos dando lo mejor de cada quien, en nuestras respectivas áreas

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De esta manera, Kike agradeció el apoyo de la familia de Venga La Alegría.

Estoy orgulloso de mi esposa y obviamente, agradecido con todos mis compañeros, con los productores, con toda la empresa, porque siempre nos han apoyado e impulsado en todos nuestros proyectos, aquí estoy con ella

Durante la alfombra, Cynthia nos habló de los retos que le esperan tras asumir el cargo.

Claro, se vienen retos importantísimos, no solo para mí, como dicen ustedes, para el país completo, porque tenemos que demostrar de qué estamos hechos, tenemos que lucir nuestra gastronomía, el turismo, todo lo bonito que tenemos en México, todo lo increíble que tenemos para ofrecer

¿Dónde va a ser el Miss Universo 2024?

También, nos comentó sobre los lugares que le gustaría escoger en México para llevar a cabo la competencia de Miss Universo 2024.

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