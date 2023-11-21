Miss Universo 2023: Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua, se proclamó ganadora

Luego de una gran noche en las pasarelas, Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua, se convirtió en la ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2023, el cual celebró su edición 72.

El top tres, estuvo formado por la joven nicaragüense, quien fue acompañada por las representantes de Australia y Tailandia.

Programa 07 marzo 2023 Parte 1 | Ponte Bonita: Maquillaje con hojuelas.

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¿Quién es Sheynnis Palacios, ganadora del Miss Universo 2023?

La expectativa era mucha en las rondas finales, pero luego de escuchar las respuestas de las finalistas y ver los impactantes vestidos, los jueces del certamen decidieron que la ganadora fuera Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua.

La joven es originaria de Managua, Nicaragua, nació el 31 de mayo del año 2000. Es licenciada en periodismo por la Universidad Centroamericana, al mismo tiempo practicaba voleibol, deporte en el que participó en algunos torneos.

Al momento de concluir sus estudios, la joven compartió en sus redes sociales un hermoso momento, donde colocó la siguiente frase: "Ahora sí me pueden decir qué guapa la Licenciada"

Sus primeros pasos en el mundo de los concursos de belleza, los comenzó en el Miss Teen Nicaragua de 2016, donde se consagró como la ganadora. Al año siguiente, fue parte del certamen Teen Universo, donde logró meterse en el top seis.

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Sin duda, es un orgullo que la corona del concurso de belleza más importante del mundo, haya sido ganado por una latinoamericana.

