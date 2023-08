Cynthia Rodríguez reveló la fecha en que nacerá el pequeño León

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera están que no caben de la emoción, pues están próximos a convertirse en padres de su primer bebé, el cual será un varón y llevará por nombre León, en honor al personaje que durante años interpretó el cantante en la aclamada obra “El Rey León”.

Fiel a su estilo, la pareja no ha revelado muchos detalles sobre el embarazo; sin embargo, Cynthia Rodríguez se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, donde ha compartido detalles y fotografías mostrando su pancita.

Te puede interesar: Las FOTOS de Cynthia Rodríguez y su bebé que son tendencia

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

Tras casi 7 años de relación y una impresionante boda, la pareja se ha convertido en una de las consentidas del mundo del espectáculo, es por eso que sus fans se mantienen muy pendientes por la próxima llegada del pequeño León.

¿Cuándo nacerá León?

En las últimas horas realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram donde sus fans la cuestionaron sobre la fecha en que nacerá León, por lo que la también conductora no tuvo más remedio que revelarla.

También te puede interesar: FOTOS | ¡Se besan en un concierto! Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera más enamorados que nunca

“¿Antes del 15 de agosto, qué día creen que nazca? No tengo fecha programada, estoy esperando que él decida el día”, recalcó.

¿Por qué vestirán de amarillo a León? Entre las confesiones que Cynthia Rodríguez le hizo a sus seguidores en redes sociales, estuvo la revelación del color que eligió para vestir a su bebé cuando salga del hospital.

“Ya tenemos lista la maleta de Leoncito, también la mía; ya me estoy quedando con mis papás porque no me puedo quedar sola. Además, me enteré, gracias a ustedes, que el bebé salga vestido de amarillo y ya le conseguí un trajecito”.

Te puede interesar: VIDEO: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez conmueven en concierto con su bebé

De acuerdo con la tradición de muchos países latinos y en España, se acostumbra vestir a los bebés recién nacidos de amarillo, pues este color es símbolo de salud y buena suerte.

¿Cynthia Rodríguez tiene planeado volver a la televisión?

La exconductora de Venga La Alegría también aprovechó para revelar que después de unos meses de disfrutar de su bebé planea volver a la televisión: “Regresar a la tele, sí claro, súper sí. O sea, ahorita estoy a días de ser mamá, así que es un poco apresurado hablar de un proyecto, pero sí me encantaría regresar a conducir, me encantaría regresar a actuar”.