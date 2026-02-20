Cómo cambiar el color de WhatsApp al “modo hada azul”

Los teléfonos celulares se han convertido en mucho más que una herramienta de comunicación. Cada vez más personas emplean estos dispositivos para trabajar, difundir sus creaciones, incrementar su imaginación, entretenerse o darle forma a su arte.

Aunque existen miles de aplicaciones, una de las más comunes es WhatsApp que permite la interacción en tiempo real de diferentes maneras. Como ya es parte de la vida de muchas personas, algunas buscan personalizarla y esto es posible, aunque algunas modificaciones son ajenas a la versión oficial creada por la compañía Meta.

¿Qué es el modo hada azul?

A la hora de personalizar nuestro dispositivo móvil por lo general recurrimos a fotografías de nuestros seres queridos o imágenes relacionadas con artistas, clubes deportivos o paisajes, entre muchos otros. Sin embargo, algunas personas mantienen su fascinación por personajes relacionados con la fantasía y la espiritualidad.

Aquí es donde aparece el denominado “modo hada azul” al que usuarios de WhatsApp recurren para personalizar la aplicación. El objetivo es emplear una imagen que simboliza la sabiduría, la espiritualidad y la guía ética. “A diferencia de otros seres feéricos, representan la voz de la conciencia, la paz interior y la protección emocional, actuando como puentes hacia la verdad y la esperanza”, describe Gemini, Inteligencia Artificial de Google.

¿Cómo activar el modo hada azul?

Para quienes desean que el logo de su WhatsApp deje de ser el clásico de la aplicación y se cambie por el "modo hada azul" solo se requiere del programa Nova Launcher que funciona interfiriendo en la interfaz del teléfono y así permite personalizar íconos.

Para modificar el ícono de tu WhatsApp es necesario descargar primero la imagen del hada azul que más nos guste. Esta debe estar en formato PNG y con fondo transparente. Luego, se debe instalar en el dispositivo móvil la aplicación Nova Launcher.

Para activar el "modo hada azul" hay que abrir Nova Launcher y seleccionarla como lanzador predeterminado. El siguiente paso será presionar el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio y sostenerlo hasta que se despliegue la opción “Editar”.

Ahora, hay que elegir “Aplicaciones” y luego “Fotos”. En este paso solo debes elegir la imagen del hada azul que descargaste, ajustarle el tamaño y darle a “Confirmar”. Así podrás observar cómo queda personalizada tu aplicación con el significado que encierran estos personajes.