Cuaresma 2026: tres platillos deliciosos para preparar sin usar carne

Este miércoles 18 de febrero la Iglesia Católica conmemoró el Miércoles de Cenizas que marcó el inicio a la Cuaresma. Este periodo tan caro a los sentimientos de los fieles trae consigo diferentes fechas importantes, tradiciones que sobreviven al paso del tiempo y una relación directa con lo espiritual.

En medio de esta Cuaresma, una de las tradiciones más conocidas es la de no comer carne. Es por eso que muchas personas buscan alternativas de platillos para colocar sobre la mesa y poder disfrutarlos en familia, sin apartarse de la importancia que tiene estas fechas.

¿Por qué no se come carne en Cuaresma?

Desde la Universidad de Santa Clara (Estados Unidos) explican que la Cuaresma es un periodo de 40 días (sin contar los domingos) dedicado a la reflexión, la purificación y la preparación espiritual para la Pascua, la fiesta más importante del cristianismo.

En este marco, el no comer carne durante la Cuaresma “es una tradición con siglos de historia que mezcla lo espiritual con lo práctico”, precisa la Inteligencia Artificial, Gemini. Además, añade que “antiguamente, la carne roja era un alimento costoso y el pescado era la comida de los pobres y la gente común”. En este punto, aclara que “no se come carne especialmente los viernes porque fue el día en que Jesús murió en la cruz”.

Tres platillos sin carne para la Cuaresma

En base a lo señalado, en muchos hogares se puede tornar un poco complicado idear algún platillo que no contenga carne y guste a todos los que se sientan a la mesa. Es por eso que, a través de la Inteligencia Artificial te ofrecemos las recetas para preparar tres platillos sin carne para disfrutar durante la Cuaresma:

Calabacitas a la poblana en caldillo

Ingredientes (2-3 personas)



3 calabacitas medianas picadas en cubos.

1 chile poblano (asado, limpio y en rajas).

2 jitomates maduros.

1/4 de cebolla blanca.

1 diente de ajo.

1/2 taza de elote desgranado (opcional).

1 cucharadita de consomé de pollo o sal al gusto.

Preparación



El Caldillo: Licúa los jitomates, la cebolla y el ajo con media taza de agua hasta que quede una mezcla tersa. Sofrito: En una cacerola con un poco de aceite, vierte el caldillo pasándolo por un colador. Cocina a fuego medio por 5 minutos hasta que el color se intensifique. Integración: Agrega las calabacitas, las rajas de poblano y los granos de elote. Cocción: Sazona con sal o consomé. Tapa la cacerola y deja cocinar a fuego lento por unos 8 a 10 minutos. Las calabacitas deben quedar tiernas pero no deshechas. Toque Final: Sirve caliente. Si quieres elevar el plato, añade un poco de queso panela en cubos o una cucharada de crema ácida encima.

Tostadas de ceviche de garbanzo

Ingredientes



2 tazas de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados y escurridos).

3 jitomates picados en cubos pequeños (sin semillas).

1/2 cebolla morada picada finamente.

1 pepino pelado y picado en cubitos.

1 manojo pequeño de cilantro fresco picado.

1/2 taza de jugo de limón (aproximadamente 4-5 limones).

1 chile serrano picado (opcional, para el toque picante).

Sal y pimienta al gusto.

Tostadas de maíz.

Preparación



Preparar los garbanzos: Si usas garbanzos de lata, asegúrate de quitarles bien el exceso de agua. Si prefieres una textura más suave, puedes machacar ligeramente una parte de ellos, pero lo ideal es dejarlos enteros. Mezclar: En un tazón grande, combina los garbanzos, el jitomate, el pepino, la cebolla, el cilantro y el chile serrano. Marinar: Vierte el jugo de limón sobre la mezcla. Sazona con suficiente sal y un toque de pimienta. Revuelve bien. Reposo: Deja reposar en el refrigerador por al menos 15 o 20 minutos. Esto hará que el garbanzo absorba el sabor del limón y la cebolla pierda un poco de fuerza. Montaje: Sirve una porción generosa sobre las tostadas.

Enchiladas de espinaca con queso

Ingredientes (para 12 enchiladas)



12 tortillas de maíz.

2 manojos grandes de espinacas (lavadas, desinfectadas y troceadas).

250g de queso (panela, canasto o requesón para el relleno; manchego o chihuahua para gratinar).

1/4 de cebolla blanca picada.

1 diente de ajo picado.

500ml de salsa verde (o roja, según prefieras).

Crema ácida y cebolla morada para decorar.

Preparación

