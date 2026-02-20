Cómo lograr el look coreano con este truco de expertos en maquillaje

El cuidado de nuestra apariencia invita no solo a adoptar hábitos que permiten cuidar nuestra piel y mantenernos actualizados sobre las tendencias relacionadas con la moda. El maquillaje forma parte esencial en este proceso y su versatilidad da muchas muestras de logros increíbles.

¡Completamente enamorada! Paty Cantú se confiesa sobre su esposo y habla de su vestido de novia

El look coreano es una de las tendencias que muchos persiguen a diario y para el cual invierten mucho tiempo. Sin embargo, expertos en maquillaje advierten que existe un truco para conseguirlo fácilmente.

¿Qué es el look coreano?

En el mundo del maquillaje las tendencias se van renovando y algunos estilos o diseños se afianzan. El look coreano o K-Beauty es uno de los más preferidos ya que “se aleja de la estructura marcada y los contornos fuertes del maquillaje occidental”, explica Gemini, Inteligencia Artificial (IA) de Google.

La filosofía principal del look coreano “es la ‘juventud y frescura’: el objetivo es que parezca que no te esforzaste mucho y que tu piel es naturalmente perfecta”, remarca la IA. En este punto, pone como sus ejes principales la piel de cristal, los ojos estirados hacia arriba, las cejas rectas, los labios en degradado y el rubor en la parte alta de las mejillas.

¿Cómo lograr el look coreano?

Expertos en maquillaje advierten que lograr el look coreano no requiere de tanto tiempo frente al espejo. El truco, señalan, está en colocar color en las zonas del rostro en donde se quiere lograr dimensión y frescura.

Para conseguir el look coreano, solo se requiere de dos pasos que, bien ejecutados, permitirá lucir un rostro de porcelana. La clave, afirman los expertos, está en enfocarse en la luz y el color difuminado:

Paso 1: Piel "Dewy" (efecto húmedo): Olvida el contorno marcado y el polvo mate. El look coreano es 90% cómo se ve tu piel.



Qué hacer: Aplica una BB Cream o un protector solar con color que deje un acabado brilloso (no grasoso).

El truco: Usa iluminador líquido solo en los puntos altos: pómulos, puente de la nariz y el arco de cupido. La meta es que tu piel parezca que acaba de recibir un tratamiento de hidratación profunda.

Paso 2: Labios y mejillas "Bitten" (efecto mordida): En Corea usan un solo producto (generalmente una tinta de labios) para ambas zonas, logrando armonía total.

