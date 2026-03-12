Cómo cuidar las canas secas para que el cabello gris luzca saludable

Las canas secas pueden hacer que el cabello canoso y gris luzca opaco o sin vida con el paso del tiempo. Al perder pigmento, la fibra capilar tiende a volverse más porosa y áspera, por lo que el cabello necesita cuidados específicos para mantener un aspecto saludable.

Especialistas en estilismo recomiendan técnicas como el grey blending, que mezcla reflejos fríos con el cabello natural para integrar las canas de forma más suave. Este método ayuda a disiminar el contraste y es una opción popular para quienes tienen canas secas y buscan un estilo moderno.

Además del color, el corte y los tratamientos influyen en la apariencia del cabello gris. Cortes con capas, tonos fríos y baños de brillo pueden ayudar a hidratar las canas secas, sellar la cutícula y mejorar la luminosidad del cabello.

