“Mi mamá defiende a una adicta” | Acércate a Rocío Programa Completo 01 de mayo del 2026

“Yo estoy ayudando a mi mamá y mi hermana no se está haciendo responsable” dice Alejandra, quien no está para nada de acuerdo con que su hermana, Claudia, le de preocupaciones a su mamá ya que tiene una adicción, el problema es que la mamá la defiende a capa y espada. Entérate del desenlace en el programa completo de Acércate a Rocío.