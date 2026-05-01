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“Mi mamá defiende a una adicta” | Acércate a Rocío Programa Completo 01 de mayo del 2026

Alejandra está harta, no puede creer que su mamá defienda tanto la adicción de su hermana, Claudia, quien no quiere recibir ayuda y niega rotundamente que tenga un problema.

“Yo estoy ayudando a mi mamá y mi hermana no se está haciendo responsable” dice Alejandra, quien no está para nada de acuerdo con que su hermana, Claudia, le de preocupaciones a su mamá ya que tiene una adicción, el problema es que la mamá la defiende a capa y espada. Entérate del desenlace en el programa completo de Acércate a Rocío.

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