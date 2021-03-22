TAG DEL ELIMINADO: Christian Anguiano. “Yomi” no logró ser parte de los semifinalistas de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Christian Anguiano “Yomi”, fue sin duda uno de los mejores atletas esta temporada. A pesar de que no llegó desde el día uno, vino a la competencia a entregarlo todo, a no quedarse nunca con nada, a ser ejemplo para su equipo, a apoyar, a aconsejar, a ganar, ¡y con una idea clara en mente, que alguien del equipo azul llegara a la final en hombres y mujeres! Lamentablemente ese alguien no pudo ser él, pero se va con la cabeza en alto, pues fue uno de los hombres más consistentes de la temporada, dio muchos puntos a su equipo, ¡y hasta se llevó un coche! Sigue leyendo y viendo todas las fotos, ¡checa cuántas carreras corrió, cuántas ganó, cuántas perdió y su efectividad!

Te puede interesar: Te presentamos a las familias de los atletas.

TAG DEL ELIMINADO: Christian Anguiano “Yomi”.



Nombre: Christian Anguiano

Lugar de Nacimiento: Guadalajara Jalisco

Edad: 25 años

Deporte: Lucha Olímpica

Temporada: Tercera Temporada

Equipo: Contendientes, azul.

Mejores amigos de su temporada: Cas, ¡obvio! Keno, Marysol y David “La Bestia”,

Lugar en el que quedó en la tercera temporada: Primer lugar varonil de su equipo, tercer lugar varonil general y quinto lugar global.

Te puede interesar: Estas fueron las eliminaciones más tristes de Exatlón Titanes vs. Héroes.



Lesiones: Ninguna.

Llegada a Exatlón Titanes vs. Héroes: Semana 11, Capítulo 57

Equipo: Azul de Héroes.

Mejores amigos actual temporada: Cas, ¡obvio x2! Keno y Doris.

Medallas ganadas: Una. ¡Y eso lo hizo muy feliz, pues en su temporada no logró ganar ninguna! Y ganarla en esta temporada tiene mucho más mérito, pues competía contra los mejores.

Mejor premio ganado: ¡Un carro! Y no cualquiera, ¡el mejor carro de la temporada!

Carreras: 335

Carreras perdidas: 183

Carreras ganadas: 152

Efectividad: 45.8%

Te puede interesar: Los hermanos Cázares no lograron llegar a la final. Los dos primeros campeones de Exatlón México, quedaron fuera.



Eliminó a: Ernesto y Javi.

Lo eliminó: Patricio Araujo

Apodos: “Soldado Luchador”, “Universal Soldier” y “Yomi”.

Lesiones: Ninguna. ¡Afortunadamente!

Festejo: Festeja como un miembro del ejército mexicano.

Habilidades: Es muy rápido, se convirtió en uno de los más rápidos de la competencia, ¡incluso iba a la par de Aristeo a veces! Además mentalmente es muy fuerte y es buenísimo en la mayoría de los tiros.

Debilidades: Se podía desenfocar por el enojo al perder.

Te puede interesar: Las lesiones de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Se fue un grande y un pilar de los Héroes, ¿sus compañeros podrán cumplir su deseo de llegar a la final y que un azul gane?

Te puede interesar: Estas fueron las parejitas que entraron y se formaron en Exatlón Titanes vs. Héroes.

