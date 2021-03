TAG DEL ELIMINADO: Christian Anguiano. “Yomi” no logró ser parte de los semifinalistas de Exatlón Titanes vs. Héroes.

¿Cuántas carreras corrió, cuántas perdió, cuál fue su efectividad? Te contamos en FOTOS.

Christian Anguiano “Yomi”, fue sin duda uno de los mejores atletas esta temporada. A pesar de que no llegó desde el día uno, vino a la competencia a entregarlo todo, a no quedarse nunca con nada, a ser ejemplo para su equipo, a apoyar, a aconsejar, a ganar, ¡y con una idea clara en mente, que alguien del equipo azul llegara a la final en hombres y mujeres! Lamentablemente ese alguien no pudo ser él, pero se va con la cabeza en alto, pues fue uno de los hombres más consistentes de la temporada, dio muchos puntos a su equipo, ¡y hasta se llevó un coche! Sigue leyendo y viendo todas las fotos, ¡checa cuántas carreras corrió, cuántas ganó, cuántas perdió y su efectividad!

TAG DEL ELIMINADO: Christian Anguiano “Yomi”.



Nombre: Christian Anguiano

Lugar de Nacimiento: Guadalajara Jalisco

Edad: 25 años

Deporte: Lucha Olímpica

Temporada: Tercera Temporada

Equipo: Contendientes, azul.

Mejores amigos de su temporada: Cas, ¡obvio! Keno, Marysol y David “La Bestia”,

Lugar en el que quedó en la tercera temporada: Primer lugar varonil de su equipo, tercer lugar varonil general y quinto lugar global.

Lesiones: Ninguna.

Llegada a Exatlón Titanes vs. Héroes: Semana 11, Capítulo 57

Equipo: Azul de Héroes.

Mejores amigos actual temporada: Cas, ¡obvio x2! Keno y Doris.

Medallas ganadas: Uno. ¡Y eso lo hizo muy feliz, pues en su temporada no logró ganar ninguna! Y ganarla en esta temporada tiene mucho más mérito, pues competía contra los mejores.

Mejor premio ganado: ¡Un carro! Y no cualquiera, ¡el mejor carro de la temporada!

Carreras: 335

Carreras perdidas: 183

Carreras ganadas: 152

Efectividad: 45.8%

Eliminó a: Ernesto y Javi.

Lo eliminó: Patricio Araujo

Apodos: “Soldado Luchador”,"Universal Soldier” y “Yomi”.

Lesiones: Ninguna. ¡Afortunadamente!

Festejo: Festeja como un miembro del ejército mexicano.

Habilidades: Es muy rápido, se convirtió en uno de los más rápidos de la competencia, ¡incluso iba a la par de Aristeo a veces! Además mentalmente es muy fuerte y es buenísimo en la mayoría de los tiros.

Debilidades: Se podía desenfocar por el enojo al perder.

Se fue un grande y un pilar de los Héroes, ¿sus compañeros podrán cumplir su deseo de llegar a la final y que un azul gane?

