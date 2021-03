Estas fueron las eliminaciones más tristes de Exatlón Titanes vs. Héroes. En FOTOS las recordamos.

Saca el pañuelo porque seguro vas a llorar. Recordamos las eliminaciones más tristes de la temporada.

Esta temporada de Exatlón ha sido diferente a las demás, porque ya conocíamos a todos los atletas que participarían, conocíamos sus historias de vida, sus historias dentro del programa, sus sueños, sus metas, cómo eran, sus debilidades, sus fortalezas, sus amistades, sus enemistades, ¡todo! Y eso lo hizo aún más interesante. Desde la primera eliminación, todos lloramos como Magdalenas, pues ya estábamos encariñados con todos, ¡bueno... con la mayoría! ¿Cuáles han sido las eliminaciones más dolorosas o más tristes? Aquí hacemos un recuento, sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Eliminación de Aristeo Cázares.

La eliminación de Aristeo Cázares fue sorpresiva para todos, pues aunque fueran o no fueran fan del veracruzano, sabían que era candidato para llegar a la final, ¡y para ganarla si se lo proponía! No por nada el apodo de “El campeón más dominante”. Nos dimos cuenta que esta vez no venía mentalizado para ganar, venía mentalizado para disfrutar, aprender, ser mejor persona, encontrarse con sí mismo y con Dios, ¡y lo logró, ganó su propio trofeo! Incluso él dijo que la gloria se comparte y que desde el día uno mencionó que le gustaría que ganara alguien que no había ganado antes. Para muchos es el campeón sin corona y se ganó el respeto, admiración y aún más amor de los fans de Exatlón México.

Eliminación Ernesto Cázares.

La primera eliminación de Ernesto fue una de las más dolorosas, ¡incluso para los seguidores del equipo rojo! Pues fue el primer campeón de Exatlón, que obvio se lo merecía, porque siempre se mantuvo como uno de los mejores, ¡y que la gente le dio con sus votos! Y como Antonio Rosique dice, ese trofeo, fue el más valioso. No imaginamos que “El niño maravilla” saliera tan rápido de la competencia, seguía volando en los circuitos y siendo uno de los más rápidos, pero el tiro no se le dio. Aún así, los fans siguen amándolo y diciéndole que siempre será su campeón.

Eliminación Patrick Loliger.

Nuestro querido Patrick fue el sexto eliminado de Titanes vs. Héroes, y como en la eliminación de su temporada, esta vez volvió a suceder, ¡nos hizo llorar a todos! Pues es un increíble ser humano, no importa el equipo al que le vayas, seguro amas a Patrick. Da paz, escucharlo hablar da tranquilidad, no se mete con nadie, es buen amigo, apoya a sus compañeros, además conocemos toda la ayuda que le brinda a muchos animalitos en “Mexi-Perro”. Sin duda es un ejemplo a seguir y su partida le dolió a todos. Incluso azules y rojos se unieron en un abrazo para despedirlo, ¡eso nunca pasa!

Eliminación Javi Márquez.

Sin duda una de las eliminaciones más tristes fue la de Javi Márquez, pues venía de una racha increíble en donde daba la mayoría de sus puntos, ganaba medallas, se ganó un auto, era uno de los participantes con mayor efectividad en el programa, ¡y le tocó la mala suerte de que su equipo saliera en un mal día y todos los hombres cayeran a eliminación! Durante el circuito, lo hizo increíble, pero al final, había algo con lo que no había lidiado antes en la temporada, un rompecabezas... ¡No se le dio para nada y esa fue la causa de su eliminación! Sabemos su historia, conocemos a su familia y verlo quebrarse, le dolió a todos los fans. ¡Afortunadamente tuvo otra oportunidad y ahora está en el top 3, en la semifinal!

Eliminación Doris Del Moral.

Nuestra querida “Doris Power” era el alma del equipo azul, la que siempre tenía una sonrisa, la que nunca se daba por vencida, la que no se enojaba si los rojos la veían como punto seguro, eso lo tomó como una oportunidad de entrenamiento, de medirse con las mejores, y fue así como logró el nivel que alcanzó, ¡se hizo muy rápida, muy certera, y le ganaba ya a todas, incluso a Mati! Tal vez no llegaba primero al tiro, pero ahí se concentraba y le daba el punto a su equipo. Estaba en su mejor momento, incluso unos días antes se ganó un coche y medallas, pero el equipo tuvo un día malo, cayó en eliminación, y por cuestión de segundos, Doris quedó fuera. ¡Fue muy triste, hasta Antonio Rosique lloró!

Eliminación David Juárez “La Bestia”.

Desde la tercera temporada en la que David participó, se ganó el corazón de todos los fans azules y de la mayoría de fans rojos, para muchos fue el campeón sin corona, pues sin duda era muy muy muy bueno. Obviamente tenía que estar en esta temporada de Titanes vs. Héroes. Lo vimos muy feliz con sus compañeros azules compartiendo, haciendo una familia, divirtiéndose, no importaba si ganaba o perdía, él siempre era feliz por estar ahí, el lugar en donde siempre está alegre y por estar en compañía de sus mejores amigos Ernesto, Pascal, Keno y Christian “Yomi”. Lamentablemente se lesionó y quedó fuera de la competencia. Se estrenaba el circuito del fin del mundo, cuando en uno de los módulos en el que había un volante, llegó con mucha fuerza a poner la mano, ¡y se la rompió! Fue un accidente, ¡pero dejó a sus compañeros, sus contrincantes y a los fans muy tristes! Y con ganas de que regresara a la competencia. No pudo hacerlo esta vez, ¡pero lo veremos en la próxima temporada!

Otras eliminaciones tristes.

Nos dolió también mucho la despedida de Steph, ya que en su temporada, a pesar de ser de las mejores, se enfermó y quedó fuera... Esta vez venía por revancha y a las pocas semanas de haber iniciado la competencia, se lesionó, se rompió el pie, ¡y volvió a quedar fuera! A veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero todos se quedaron con un sabor de boca desagradable y muy tristes, pues Steph es una gran atleta y persona. Otro que nos hizo llorar mucho en su eliminación, fue nuestro querido “Pasqui” y es que durante muchas semanas fue el capitán del equipo azul, el que escuchaba, apoyaba, y daba siempre muestras de cariño a su equipo. A todos les dolió mucho su partida, ¡se fue un grande del equipo de Héroes!

Todavía faltan algunas eliminaciones por ver, ¡seguro todas serán muy tristes! ¿Quiénes serán los finalistas?

