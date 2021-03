Los hermanos Cázares no lograron llegar a la final. Los dos primeros campeones de Exatlón México, quedaron fuera.

FOTOS | Aristeo y Ernesto no lograron llegar a la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Desde que supimos que vendría una temporada de Exatlón México con los mejores atletas de las tres temporadas pasadas, sabíamos que tenían que estar sí o sí los hermanos Cázares, Aristeo y Ernesto, ¡los primeros dos campeones de esta aventura! Y así fue... ¡Todos estábamos muy emocionados de verlos juntos! De verlos competir, de verlos por fin como contrincantes, de saber quién era el más rápido, quién era el más certero, ¡quién era el mejor!

Al principio estuvieron envueltos en varias polémicas, pues Aristeo sentía la necesidad de proteger a su hermano, y cuando sabía que estaba en riesgo, en varias ocasiones se dejó perder para no perjudicar a Ernesto, ¡eso molestó mucho a los integrantes de Titanes! Pues decían que eso era no respetar al equipo, ¡y muchos otros decían que también era no respetar a su hermano! Pues él merecía que diera todo, pero a Aris no le importaba, pues su amor por Ernesto era mucho más grande que cualquier opinión.

Eso duró poco, ya que después comprendió que Ernesto debía librar sus propias batallas, ¡así que nos regalaban duelos épicos! Los más rápidos de la temporada, ¡los más cardíacos! A veces ganaba uno, a veces otro, ¡pero siempre dejaban el alma en cada juego!

Ernesto Cázares quedó eliminado de Titanes vs. Héroes.

Durante esta temporada, había estado ya en 3 eliminaciones, y las había librado con éxito. Pero el día llegó, mucho antes de lo que todos imaginábamos. Fue a duelo de eliminación con Christian y Keno, los 3 atletas lo hicieron excelente, corrieron con garra y determinación, tiraron de manera espectacular, fue un duelo difícil, peleado, muy reñido, ¡nadie se quería ir! “Yomi” fue el primero en salvarse al quedarse con 2 vidas, mientras que Keno y “El Niño Maravilla” solo se quedaron con 1 vida, así que estaba entre ellos 2 el eliminado, ¡y sí, Ernesto Cázares fue el décimo tercer atleta que tuvo que decirle adiós a esta aventura! Sus compañeros estuvieron muy tristes, Antonio Rosique estuvo muy triste y sus millones de fans en México también, pues a pesar de que esta no fue una buena temporada para él, se ha ganado el cariño de todos. Él fue el que empezó toda esta increíble aventura, fue el primer campeón del reality más importante en México, inspiró a los atletas de la segunda y tercera temporada a ir a competir y a luchar por sus sueños, e inspiró también a muchos niños en México a hacer deporte, ¡de eso se trata Exatlón, de dejar el mensaje correcto e inspirar!

Aristeo Cázares quedó eliminado de Titanes vs. Héroes.

El segundo campeón de Exatlón México, Aristeo Cázares, también quedó eliminado de esta temporada, ¡pero a unos días de la gran final! Llegó desde el día 1, lleno de emoción, metas, sueños, ¡pero lo más importante, de encontrarse con él mismo! Cada día de los 7 meses que estuvo en competencia, demostró de qué estaba hecho, su poderío en los circuitos, ¡demostró ser “el campeón más dominante” de esta aventura! Siempre con una sonrisa, siempre con la mejor actitud, nunca envuelto en peleas, nunca juzgando a nadie, alegrándose por los compañeros a los que les iba bien o mejoraban (rojos y azules), ¡siempre siendo justo y teniendo empatía por todos!

Aris tuvo que ir a eliminación junto a dos rivales sumamente fuertes, Heliud Pulido y Patricio Araujo, ¡un campeón y un sub-campeón! Sabía que el duelo iba a ser muy reñido, muy difícil, pues sus contrincantes tenían medallas que no dudarían en usar. Lamentablemente no se le dio el tiro, y como hemos mencionado anteriormente, a estas alturas, cualquier mínimo error te deja fuera. ¡No pudo cumplir la promesa que le hizo a Ernesto, ganar! Pero hizo un excelente papel y se va siendo una mejor persona, y lo más importante, ¡con todo el amor, apoyo y respeto de los fans del programa!

Sin duda los hermanos Cázares tienen el mejor premio, ¡el amor de los fans de Exatlón México! Y ambos son los campeones más queridos de esta aventura. ¡Los vamos a extrañar! Pero los seguiremos apoyando en todos sus proyectos, ¡los queremos!

