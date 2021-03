Las lesiones de Exatlón Titanes vs. Héroes. En FOTOS te presentamos los accidentes que dejaron fuera a algunos atletas.

¿Te acuerdas de todas las lesiones de la temporada? Te las contamos aquí.

Una de las cosas que a nadie nos gusta ver, ni que pasen, ¡son las lesiones! Y es que le puede pasar a cualquiera, estando o no en competencia, ¡y nos deja muy tristes que algunos atletas que veíamos en la final, tengan que salir por esta causa! En esta temporada pasaron varios accidentes, ¿te acuerdas de todos? Te los decimos aquí, ¡checa todas las fotos y sigue leyendo!

Pascal Nadaud se lesionó la espalda.

Nuestro querido “Pasqui” tuvo varias semanas una dolencia muy fuerte en la espalda, ¡por ello dejó de jugar varios días, pues no quería lastimarse más! En su temporada tuvo que salir por lesión y esta vez no quería que la historia se repitiera, así que levantó la mano en uno de los últimos duelos de eliminación. Jugó contra Javi y contra Dan en una competencia muy reñida, luchó hasta el final, no se dio por vencido, se le veía el dolor al correr y agacharse en cada módulo del circuito, ¡pero así se quería ir, luchando! Quedó fuera de la competencia pero se fue feliz, pues sabe que no podía hacer nada más y que dio todo para llegar tan lejos como pudo, ¡Te queremos, Pascal!

Te puede interesar:Como un verdadero héroe, así se fue Pascal Nadaud de Exatlón Titanes vs. Héroes

David Juárez “La Bestia” quedó fuera de Exatlón por lesión.

Sin duda la lesión que más nos dolió a todos, fue la de nuestro querido Davo, ¡pues era uno de los atletas favoritos, sin importar el color de tu equipo! Todos lo respetaban, querían, ¡y lo veían en la final! Pues es un gran atleta. Solíamos verlo haciendo mortales, trepándose en todos lados, corriendo, ¡como una verdadera Bestia! Pero lamentable e irónicamente, su lesión fue en un circuito, ¡en un módulo muy sencillo! Simplemente empujar un volante y ya. ¿Se acuerdan? Iba con tanta fuerza que se le fracturó la mano y lamentablemente tuvo que abandonar Exatlón para someterse a una cirugía. ¡Fue una noticia que le pegó a todos! Ya que era uno de los pilares en el equipo azul y todos lo veían en la final, yendo por su revancha. Afortunadamente ya está bien, recuperándose y listo para la siguiente temporada, ¡porque sí, estará en la próxima temporada de Exatlón México!

Te puede interesar: David Juárez “La Bestia”, tuvo que abandonar las tierras de Exatlón para recuperarse de su lesión.

Steph “La Antorcha Humana” salió de Exatlón nuevamente por lesión.

A veces pasan cosas que no entendemos, situaciones que parecen que no son reales, que te preguntas la razón por la cual suceden porque simplemente no te explicas... Una de estas cosas fue sin duda la lesión de Steph. Recordemos que durante su temporada, la tercera, fue una de las mejores atletas azules, incluso la veíamos en las semanas finales de esta aventura, sin embargo una enfermedad la dejó fuera. Tenía unos días con un ligero resfriado del cual no habló nunca, pues quería seguir jugando y pasando los circuitos, no fue sino hasta que ya le costó trabajo respirar, que habló con los médicos de Exatlón México, la revisaron ¡y ya tenía un problema respiratorio bastante considerable, al grado de tener que abandonar la competencia! Para Titanes vs. Héroes, regresó por su revancha, pero lamentablemente también tuvo que abandonarla por una situación ajena a ella, ¡una lesión! Fractura de tibia para ser exactos, sucedida en el circuito de lodo. Nadie se puede explicar la razón por la que le pasó dos veces, ¡pero nos dolió mucho a todos! Es una gran atleta y persona.

Otros atletas que sufrieron lesiones en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Uno de ellos es Heliud Pulido, que tiene meses con dolor en una de las rodillas, afortunadamente con la ayuda de los doctores ha podido continuar en la competencia. Anita Lago, quien también pudo continuar en la competencia, pero al quedar eliminada, tuvo que someterse a una cirugía. Cas Ascencio que se rompió el dedo chiquito del pie a dos semanas de la gran final, por ahora se mantiene sin jugar y esperamos que se recupere pronto, pues de no poder hacerlo, tendrá que abandonar Exatlón a unos días de que sean las finales.

No importa cuál sea tu equipo favorito o si un atleta te cae bien o mal, ¡todos están dejando mente, cuerpo y alma en la competencia! Todos corren, se lastiman, luchan, sufren, ¡y merecen nuestro total respeto y admiración!

Te puede interesar: ¿Casandra quedará fuera de Exatlón Titanes vs. Héroes a unas semanas de la gran final?