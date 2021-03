FOTOS | Te presentamos a las familias de los atletas que continúan en competencia en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Las mejores fotos de los seres queridos de Mati, Heliud, Pato, Zudi, Javi, Cas, Christian y Evelyn.

Se jugó la batalla más especial, importante y significativa hasta el momento en Exatlón Titanes vs. Héroes, el premio es algo que no se compra con dinero, algo que debemos valorar, amar y disfrutar día con día; el amor más puro y sincero que podemos tener en la vida, ¡la familia! Sigue leyendo y checa todas las fotos de las familias de nuestros atletas.

Exatlón Titanes vs. Héroes inicío el 1 de septiembre del 2020.

Hace ya seis meses y medio que los atletas de Exatlón están en las playas de República Dominicana, ¡seis meses de no ver a su familia, de no ver a sus seres queridos, de no saber exactamente lo que está pasando en el mundo real! Se dice fácil pero para nada lo es. Al principio tenían la emoción de reencontrarse con sus compañeros, de conocer a algunos nuevos participantes, de correr ya, de vivir la experiencia nuevamente y sentir la adrenalina de los circuitos, pero poco a poco esa fortaleza mental, se va agotando. Y es que imagínense estar completamente aislados, no tener televisión, radio, celular, redes sociales, tu casa, comida, un baño, privacidad; que durante seis meses tu vida sea playa, selva, circuitos y tus compañeros de equipo, ¡vuelve loco a cualquiera!

Así que en estas últimas semanas, se tenía que jugar algo muy especial para ellos, algo que seguramente los iba a llenar de nueva energía y nuevas fuerzas, ¡la batalla por la familia!

Así se vivió la primera batalla por la familia en Exatlón Titanes vs. Héroes.

En un par de ocasiones, se pusieron en juego videollamadas con algún ser querido, ¡pero obvio que no es lo mismo que ya tenerlo contigo, abrazarlo, besarlo, decirle lo mucho que lo amas y lo mucho que lo extrañaste! Más en esta época tan complicada que se ha vivido en todo el mundo. Así que en estas últimas semanas, se tenía que poner en juego algo mejor que un carro o un viaje, algo que el dinero no puede comprar, ¡ver a alguien de tu familia! Y compartir con ellos tu aventura en Exatlón.

Varios atletas como Javi Márquez, se pusieron muy tristes, pues consideran que a estas alturas de la competencia, no es justo que solo un equipo gane, pues todos se lo merecen. “Allá afuera me está esperando una princesita, que no la he visto... Ya no aguanto más, ya quiero verla, de verdad... Este tipo de premios, y a estas alturas, siento que lo merecemos todos, todos pasamos por algo, yo soy padre de familia, pero sé que ellos son hijos o tienen su pareja y también me pongo a su lugar”. Dijo el “Big Papi”.

La primera serie la ganaron los Titanes 10-7, ¡pero se continuará jugando! ¿Quiénes serán los ganadores?

