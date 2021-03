Estas fueron las parejitas que entraron y se formaron en Exatlón Titanes vs. Héroes. Te contamos en FOTOS.

¿Qué parejitas se formaron en Titanes vs. Héroes? Estamos en las últimas semanas.

Exatlón Titanes vs. Héroes fue muy especial, pues los participantes fueron los mejores de las tres temporadas previas, ¡y el nivel estuvo espectacular! Además, conocíamos perfectamente a todos. Pero no solo fue especial por eso, ¡también porque el amor rondó las tierras y las playas de esta aventura! ¿Qué parejitas estuvieron esta temporada y qué otras se formaron? Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Zudikey Rodríguez y Patricio Araujo se casaron en Exatlón.

Araujo y Zudi se conocieron en la segunda temporada de Exatlón, en la que Patricio era capitán del equipo rojo de famosos, y Zudi era la mejor competidora del equipo, Se hicieron muy amigos, eran paño de lágrimas, se respetaban y apoyaban... ¡Hasta que de repente empezamos a notar algo raro, algo que no se veía como amistad, ahí estaba naciendo el amor! Esto cuando Araujo se fue a eliminación y Zudikey decidió regalarle sus dos medallas transferibles, así como la medalla del equipo para que él no quedara eliminado. ¡Todos nos dimos cuenta de lo que pasaba ahí! Y asi fue... Después Zudi quedó eliminada por lesión y vimos a un Patricio muy afectado. Cuando llegó la final, Zudi regresó a apoyar a Pato y se veían sumamente felices. Pero no fue hasta terminando el programa, que empezaron a salir, conocerse mejor, ¡y a formalizar su relación!

Esta temporada de Exatlón obvio tenían que estar los dos, pues son una pareja que se formó aquí y porque ambos son excelentes atletas que merecían una segunda oportunidad. Patricio no perdió la oportunidad de hacer aún más especial Titanes vs. Héroes, decidió darle el anillo de compromiso ahí dentro. ¡Y se casaron! No solo eso, su ministro fue Patrick Loliger, ¡y su boda se transmitió a nivel nacional! ¿Será que pronto llega un bebé exatlónico?

Casandra Ascencio y Christian Anguiano “Yomi” ¡son novios!

Ambos participaron en la temporada 3 de Exatlón México, ¡y los dos entraron semanas después de que iniciara la competencia! Desde que Cas y Yomi se conocieron, hicieron clic, se llevaron muy bien y tuvieron una relación muy cercana hasta como de hermanos. Ambos llegaron a la última semana de competencia, y aunque no lograron ganar, ¡se llevaron el cariño de todos los fans! Al volver a México, comenzaron a frecuentarse mucho, pues recordemos que ambos son de Guadalajara.

Empezaron a subir muchas historias de Instagram juntos, se dedicaban palabras bonitas en redes sociales como de “hermanos” de aventura, ¡pero todos sabían que ahí había algo raro y que tarde o temprano se enamorarían o darían la noticia! Veíamos a Cas conviviendo con la familia de Christian, a él yéndose de viaje con la familia de ella; ya tenían una relación muy cercana y rara para ser de amigos, pero siempre lo negaban. ¡Hasta que por fin llegó el día que todos esperábamos, anunciaron su noviazgo! A través de sus cuentas de Instagram, publicaron una fotografía dando a conocer lo que ya todos sabíamos, su amor. A partir de ahí empezaron a compartir todos sus momentos juntos, en familia, en viajes, con amigos, solos, ¡todos! Fuimos testigos de cada paso de su relación que se nota sana, libre y amorosa.

Meses después a Cas se le dio la oportunidad de participar en Titanes vs. Héroes, dejando solo a Christian, ¡pero semanas después él también se unió a la aventura! Ambos siempre se dieronn su espacio, en competencia se concentraron y no se quitaban el tiempo, cada quien pasó tiempo con sus amigos y al final del día, siempre estuvieron juntos amándose y apoyándose, ¡sin duda una relación madura! Ambos están en la recta final, ¿se les hará ganar juntos el trofeo?

¡Heliud Pulido se le declaró a Pamela en su eliminación!

Ambos participaron en la tercera temporada de Exatlón México. Los vimos convivir y ser compañeros de equipo y ya, nada raro entre ellos, ninguna señal de que serían novios meses más tarde. ¿En qué momento pasó? ¡No sabemos! Pero antes de que iniciara Titanes vs. Héroes, comenzaron a subir muchas fotos juntos a sus cuentas de Instagram, ¿de qué nos perdimos? Y sí, cuando empezó esta temporada, estaban muy juntitos, siempre sonrientes, entrenando juntos, apoyándose en los circuitos, mucho abrazo, mucho coqueteo, ¡pero no veíamos nada claro!

No fue hasta que Pamela quedó eliminada por primera vez, que vimos el sufrimiento de Heliud, ¡y por fin se animó a declararle su amor! Por fin dio el siguiente paso y frente a todos en la ceremonia de eliminación, ¡le pidió ser su novia! Después de unas semanas Pame regresó a la competencia, ¡e hizo muy feliz a Heliud! Lamentablemente el gusto les duró poco, pues a la semana Pam volvió a quedar eliminada. Desde entonces Pulido le dedica todos sus puntos y espera verla pronto.

Aristeo Cázares y Caro Mendoza, ¡podrían ser novios!

Caro llegó unas semanas después a la competencia, ella participó en la tercera temporada, mientras que Aris estuvo en la segunda, ¡no se conocían! Se hicieron muy buenos amigos, confidentes, se escuchaban, se apoyaban, estaban el uno para el otro. Parecían solo amigos, pero desde que “Sunshine” quedó eliminada, Aris le dedica sus puntos festejando como ella. Además, en el festejo de Año Nuevo, los conductores del especial le preguntaron a Aris que si extrañaba a alguien especial, ¡y todos sus compañeros comenzaron a gritar y alentarlo a decirlo en televisión nacional! Así que Aristeo se animó a decir que extrañaba mucho a Caro, que le había enseñado a hacer todo desde el amor y que la veia afuera...

Además, en Venga La Alegría, Caro confesó que le gusta mucho Aris y que adentro de la competencia platicaron y decidieron conocerse más estando afuera y ver lo que pasa entre ellos. ¿Se dará una relación?

