TV Azteca te lleva a CAPITANES CDMX TEMPORADA. ¡Aquí toda la información
¡Sigue uno de los eventos más importantes del deporte en México! A continuación, te compartimos cómo podrás asistir a CAPITANES CDMX TEMPORADA.
TV Azteca te lleva a CAPITANES CDMX TEMPORADA, los próximos 6 y 7 de enero en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche intensa de deporte!
Dinámica
Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina Llenar el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.