5 perfumes delicados para utilizar en una boda de día

Elegir perfumes no es librado al azar por lo que no es lo mismo buscar una fragancia para un evento o para el día a día. A esto tenemos que sumar que no se debe usar el mismo aroma para el la noche o actividades diurnas

Si tienes una boda de día o eres la flamante novia pues tenemos las mejores recomendaciones sobre perfumes para complementar cualquier look. Estas elecciones tienen como notas preponderantes las flores, dulces y frutas.

¿Cuáles son los mejores perfumes para una boda?

La mejor selección de perfumes para una boda es la siguiente:

Chloé Eau de Parfum Chloé (para Mujeres)

Este es un perfume que se destaca por sus notas con aromas florales, rosas, frescos, afrutados y florales blanco también.

perfumes (6).png Estos perfumes son muy deliciosos. (Canva)

Miss Dior Blooming Bouquet (2023) Dior (para Mujeres)

Otra opción que queda muy bien en las bodas de día es esta fragancia de Dior que se destaca por tener notas florales, rosas, los frescos, los cítricos y lo dulce.

Flora Gorgeous Gardenia Gucci (para Mujeres)

Esta fragancia recomendada para usar en una boda de día pues es ideal para las que prefieren los perfumes con notas florales, dulces, afrutados, pachuli y cítricos.

Daisy Marc Jacobs (para Mujeres)

También se puede optar por este perfume con notas floral blanco, ozónico, atalcado, violeta, cítrico y acuático. Muy recomendable para este tipo de eventos.

Estos perfumes son recomendados para bodas. (Crédito:Pixabay/AVAKA photo)

My Way Floral Giorgio Armani (para Mujeres)

Por último, tenemos esta gran recomendación donde se pueden apreciar las notas con presencia de cítricos, floral blanco, nardos y dulces, entre otras.

Elegir un perfume para el día o noche se relaciona con el clima, temperatura, intensidad de fragancias, entre otras cuestiones. Lo importante es que el aroma no sea muy fuerte para un evento diurno ni tampoco que pase desapercibido. Es por esto que te dejamos las mejores selecciones.