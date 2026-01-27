inklusion logo Sitio accesible
TV Azteca te lleva al concierto de La Sonora Santanera. ¿Quieres saber cómo asistir?

A continuación te compartimos cómo podrás asistir al increíble concierto de La Sonora Santanera en La Arena CDMX.

Vive un momento mágico coreando todos los éxitos musicales de La Sonora Santanera y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el próximo 6 de febrero en el recinto de La Arena Ciudad de México en punto de las 21:00 hrs.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina . Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

