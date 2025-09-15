inklusion logo Sitio accesible
17 memes de Miguel Hidalgo con los que puedes celebrar la Independencia de México: "¡Viva!"

Ponte creativo con los festejos patrios y reenvíale estos divertidos memes de la Independencia de México a tus contactos. Estos son los más graciosos.

Andrea Ávila | DR
Independencia de México
memes-independencia-mexico.jpg
Los memes más divertidos de Miguel Hidalgo y la Independencia de México
Independencia de México
luis-miguel-hidalgo.jpg
Independencia de México
memes-mexico.jpg
Independencia de México
memes-fiestas-patrias-2025 (1).jpg
Independencia de México
memes-independencia.jpg
Independencia de México
memes-fiestas-patrias-2025.jpg
Independencia de México
memes-miguel-hidalgo-2025.jpg
Independencia de México
memes-independencia-de-mexico.jpg
Independencia de México
memes-independencia-mexico-2025.jpg
Independencia de México
memes-independencia-2025.jpg
Independencia de México
memes-de-mexico.jpg
Independencia de México
memes-festejos-patrios.jpg
Independencia de México
memes-15-septiembre-2025.jpg
Independencia de México
memes-pozole.jpg
Independencia de México
memes-fiestas-patrias.jpg
Independencia de México
memes-migul-hidalgo.jpg
Independencia de México
memes-15-septiembre.jpg
El 15 de septiembre es una de las fechas más esperadas por muchos mexicanos, pues se llevan a cabo las celebraciones por las fiestas patrias. Y aunque el día oficial de la Independencia de México es el 16 de septiembre, desde una noche antes comienzan los festejos con cenas, kermeses y conciertos en todos el país.

Es por esto que la diversión no puede faltar en ningún momento y hay quienes buscan pasarla bien desde temprano. Lo mejor es que no se necesita estar presente físicamente, sino que con los memes y videos que se pueden mandar por redes sociales, es suficiente para demostrar que se es el alma de la fiesta, ya sea con chistes sobre Miguel Hidalgo o situaciones cómicas de la cena mexicana.

Los mejores memes del Día de la Independencia y Miguel Hidalgo para mandar por WhatsApp

Bien dicen que a los mexicanos nos distingue el sentido del humor y los memes del Día de la Independencia son la prueba rotunda de ello. Y es que ni siquiera en estas fechas podemos dejar de ver la vida con gracia, en especial cuando se trata de reírse de situaciones que todos hemos vivido.

Así que si quieres demostrar qué tan chistoso eres y dejar en claro que pretendes pasarla bien este “puente patrio”, puedes empezar mandándole a tus contactos algunos memes que seguro les sacarán una carcajada.

Los mejores y más ingeniosos están inspirados en Miguel Hidalgo, pero fusionado con el rostro de Luis Miguel para hacerlo chusco; también hay representaciones de la cena, en donde el pozole, las tostadas, los tamales y otros antojitos mexicanos son los platillos principales.

Más allá de ser una “burla” o “falta de respeto” a este festejo tan importante en la historia de México, es una manera de pasar un buen rato, siempre teniendo en cuenta que todos los personajes que formaron parte de este acontecimiento merecen ser recordados por su valentía.

Memes
Fiestas Patrias
