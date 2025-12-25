Horóscopo 2026: predicciones para el signo de Escorpio, según la astrología

La astrología occidental indica que el 2026 se perfila como un año crucial para las personas nacidas bajo el signo de Escorpio, marcado por movimientos significativos de sus dos regentes: Plutón, vinculado a los procesos de transformación, y Marte, asociado a la acción y la voluntad.

Ambos planetas dejarán su huella en un ciclo que exigirá claridad emocional y decisiones firmes. Será un año para avanzar sin miedo. A lo largo del año, los escorpianos experimentarán un escenario que mezclará renovación, determinación y desafíos. Esto los obligará a abandonar viejos patrones.

Con Plutón en Acuario y sus aspectos tensos con otros planetas personales, se abrirán puertas para reinventarse en áreas como el trabajo, los vínculos y la vida espiritual. Marte, por su parte, activará períodos que impulsarán cambios visibles.

Horóscopo: estas son las predicciones astrológicas para Escorpio en 2026

De acuerdo a las predicciones de los astros, el inicio del año estará marcad por la acción de Marte en signos que favorecen la toma de decisiones rápidas y la búsqueda de nuevos rumbos. Los escorpianos comenzarán el ciclo con mayor energía, claridad y motivación para resolver asuntos pendientes, especialmente en temas laborales y económicos.

Será un momento ideal para iniciar proyectos, encarar desafíos y dejar atrás situaciones que ya no aportan crecimiento. A mediados del 2026, la influencia de Plutón en Acuario marcará un punto de inflexión, especialmente en lo relacionado con transformaciones personales y relacionales.

Pero otros aspectos tensos con planetas como Venus o Mercurio, podrían traer confrontaciones internas que obliguen a replantear vínculos, creencias o dinámicas que se mantienen por inercia. Aunque el clima puede resultar intenso, también será profundamente sanador.

Hacia el cierre del año, Marte transitará zonas del zodíaco que favorecen la búsqueda de estabilidad y la consolidación de procesos iniciados meses atrás. Los escorpianos sentirán que recuperan el control y la fuerza para manifestar cambios en su entorno. El balance del 2026 estará marcado por una nueva visión de sí mismos y una mayor conexión con sus deseos auténticos.

¿Cómo son las personas nacidas bajo la influencia de Escorpio y cuándo cambia el signo?

Escorpio es el octavo signo del zodíaco y abarca a las personas nacidas entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre. Es un signo de agua que se caracteriza por su intensidad emocional, su profundidad psicológica y su capacidad para atravesar procesos de transformación

Los nativos de esta casa zodiacal están regidos por Plutón y Marte, por eso son dueños de una voluntad que difícilmente se doblega. Los escorpianos son conocidos por su intuición aguda y su habilidad para detectar lo que otros ocultan.

Aunque suelen ser reservadas, estas personas poseen un enorme poder emocional que les permite enfrentar crisis y renacer con más fuerza. Su naturaleza apasionada y estratégica les otorga una especial capacidad para construir vínculos intensos.