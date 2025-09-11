Este es el mejor pueblo cerca de CDMX para pasar el 15 de septiembre: hay comida callejera y fiesta toda la noche

Si tú también estás buscando un plan emocionante, bonito y cerca de la Ciudad de México (CDMX), Tepotzotlán es ese pueblo del que todos salen hablando después del 15 de septiembre. Está a menos de una hora de la capital, y aunque se siente como un viaje al pasado por su arquitectura colonial, también tiene toda la vibra de una gran fiesta mexicana. Al menos así lo afirma la Inteligencia Artifical de ChatGPT.

¿Por qué Tepoztlán tiene el mejor ambiente para dar el Grito?

Lo que hace especial a Tepotzotlán en estas fechas no es solo el Grito oficial que dan en la explanada municipal, sino el ambiente familiar, las luces, los bailes y esa comida que huele a hogar.

Canva ¿Cuál pueblo mágico cerca de la CDMX tiene buen ambiente en las fiestas mexicanas?

Desde temprano, las calles se llenan de puestos con pambazos, tacos dorados, pozole, tlacoyos y elotes, todos con ese sabor de pueblo que simplemente no se puede replicar en la ciudad.

¿Qué hacer en Tepotzotlán en septiembre?

Además de la fiesta, el plan se puede hacer más completo si te das una vuelta por el Museo Nacional del Virreinato, que es uno de los más impresionantes de todo el país, o si quieres un poco de naturaleza, puedes ir a los Arcos del Sitio, donde hay desde tirolesa hasta paseos a caballo.

La Secretaría de Turismo federal lo tiene enlistado como uno de los Pueblos Mágicos más visitados del Estado de México (Edomex), especialmente en esta temporada. Hay opciones de hospedaje, restaurantes, bares y calles seguras para caminar incluso entrada la noche.

¿Por qué elegir Tepotzotlán para celebrar el 15 de septiembre?

En Tepoztlán se siente como estar en una película mexicana. Hay mariachis, familias enteras vestidas de charro, niños corriendo con banderitas, fuegos artificiales y hasta concursos de canto.

Y lo mejor: no necesitas gastar una fortuna. Puedes ir en transporte público o en carro propio, y aun así pasarla increíble.

Canva Disfruta en familia de las fiestas patrias en este pueblo cerca de la CDMX

Además, si te gusta la fiesta, te encantará este lugar porque hay música en vivo, bailes folclóricos, lotería y un montón de gente bonita celebrando lo que somos. Si este año quieres vivir unas fiestas patrias que te llenen el alma y el estómago, Tepotzotlán te va a encantar.