“Esta podría ser mi última navidad"; Yolanda Andrade reaparece con emotivo mensaje tras su hospitalización

Luego de ser internada de emergencia por una recaída de salud , Yolanda Andrade volvió a reaparecer públicamente esta Navidad para enviar a través de sus redes sociales un emotivo mensaje a sus seguidores.

Fue a través de Instagram que la conductora aprovechó las fiestas decembrinas para agradecer el cariño y las oraciones recibidas en los últimos días, ahí mismo explicó que esta Navidad es especial porque pudo reunirse con su familia, incluidos familiares que viajaron desde varios países para estar unidos.

En su mensaje, también reconoció el cariño del “público conocedor” y deseó a todos una feliz Navidad, incluyendo a la gente de Culiacán, también mandó un abrazo para el nuevo año. Aunque admitió que esta podría ser su “última Navidad”, su tono fue de gratitud y esperanza por seguir viviendo momentos significativos con sus seres queridos.

Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien y a mi querido Culiacán mis bendiciones siempre, los quiero mucho plebes; expresó la conductora.

En la misma grabación, la hermana de Yolanda, Marilé Andrade y su esposo Sergio reiteraron que todos se encuentran bien y juntos como familia disfrutando la vida de la conductora, para finalizar la grabación indicaron que esta navidad es especial, debido a que nunca habían estado tan unidos y tan felices.

La reaparición de Andrade ocurre después de que diversos medios y periodistas reportaran que la conductora había sido hospitalizada nuevamente tras sufrir una recaída significativa de su estado de salud. Según reportes, Yolanda estuvo internada varios días debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad que padece.

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

La salud de Yolanda Andrade ha sido tema de atención pública desde 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral que afectó su movilidad y capacidad de hablar. Con el paso del tiempo, diversas fuentes han señalado que la conductora enfrenta también otros problemas de carácter degenerativo, que han impactado de manera visible su vida personal y profesional.

Aunque no se han dado a conocer diagnósticos clínicos detallados de forma oficial, se sabe que estas condiciones médicas han obligado a Andrade a disminuir gradualmente sus apariciones en televisión y actividades públicas.