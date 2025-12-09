Ahuyenta las cucarachas de tu hogar con este simple truco revelado por el Feng Shui

Las personas encuentran en su hogar el espacio en donde sus energías confluyen y se regeneran. Este espacio es el más importante ya que no solo permite relajarse, sino que también es en donde se produce el encuentro con la familia y se busca el descanso.

Para el Feng Shui también es un lugar muy importante y es por eso que muchos de sus preceptos apuntan a lograr espacios armoniosos y limpios. Según esta filosofía milenaria, las energías del universo solo pueden ingresar y fluir dentro de nuestra vivienda si esta se encuentra ordenada adecuadamente.

Entre las recomendaciones que el Feng Shui ofrece a sus adeptos se encuentran algunos trucos muy fáciles y efectivos ante ciertas situaciones. Es en este marco que toman importancia las hojas de laurel para ahuyentar a uno de los insectos más odiados, las cucarachas.

Según esta filosofía china, las hojas de laurel pueden servir de repelente para las cucarachas. Los compuestos volátiles de esta especie resultan desagradables paras este tipo de insectos por lo que aconseja colocar hojas en las puertas del hogar, ventanas y rincones por donde podrían llegar a ingresar.

El Feng Shui destaca al laurel

Más allá de emplear hojas de laurel como un poderoso repelente contra las cucarachas, el Feng Shui recuerda que es fundamental que la casa esté ordenada y limpia. De esta manera, las energías positivas llegan y fluyen libremente, con sus respectivos beneficios para la vida de las personas.

El Feng Shui destaca al laurel por ser una especie que ayuda a atraer la protección, la suerte y el bienestar al hogar. Según esta creencia, el laurel tiene la capacidad de limpiar las energías de la casa, promueve la tranquilidad y es un imán para la riqueza, por lo que distribuir sus hojas dentro de sus espacios no solo ahuyentará a las cucarachas sino que traerá grandes beneficios a nuestras vidas.