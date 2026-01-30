Cómo eliminar las polillas de la ropa: La especia natural que reemplaza a la naftalina

Las polillas de la ropa son uno de los problemas domésticos más frecuentes, especialmente en armarios y roperos cerrados, cajones con poca ventilación y prendas guardadas durante largos períodos. Estos insectos no solo dañan tejidos como lana, seda o algodón, sino que también dejan un olor desagradable difícil de eliminar.

Frente a los métodos tradicionales como la naftalina (cuya toxicidad y olor intenso generan cada vez más rechazo), crecen las alternativas naturales y seguras. En este sentido, una especia de uso cotidiano se posiciona como una solución eficaz, económica y ecológica para repeler polillas sin afectar la salud ni los tejidos: la pimienta negra.

Pimienta negra: la especia que ahuyenta a las polillas de la ropa

La pimienta negra contiene piperina: un compuesto natural con fuerte aroma y propiedades insecticidas suaves que resulta altamente molesto para las polillas. Según explica la entomóloga Dra. Alicia Rodríguez, especialista en control biológico de plagas, los insectos como las polillas se guían principalmente por el olfato y los olores intensos como el de la pimienta alteran su comportamiento y las mantienen alejadas.

Además, estudios de control ambiental publicados por la Universidad de Cornell señalan que ciertos aromas naturales (entre ellos especias, clavo de olor y pimienta) actúan como repelentes porque interfieren en los sensores químicos de los insectos. A diferencia de la naftalina, la pimienta no libera vapores tóxicos y puede utilizarse sin riesgo en espacios cerrados.

¿Cómo aplicar la pimienta negra para repeler polillas de la ropa?

La forma más efectiva de usar pimienta negra para repeler polillas de la ropa es colocarla en bolsitas de tela, tul o algodón. Basta con agregar 1 o 2 cucharadas de granos enteros de la especia (no molida) y distribuirlas dentro del clóset, cajones, cajas de almacenamiento o entre perchas.

De este modo, el aroma se libera de manera gradual y mantiene alejadas a las polillas. El experto en conservación textil Marcos Ledesma, asesor de museos, recomienda renovar las bolsitas cada 30 o 40 días para asegurar su eficacia. También es importante combinar este método con una limpieza previa de las prendas, ya que las polillas se sienten atraídas por restos de sudor y fibras orgánicas. Como complemento, se debe ventilar la ropa y evitar la humedad.