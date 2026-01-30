Karol G fue sorprendida cenando con un hombre desconocido

Una de las cantantes más queridas y famosas del momento, se encuentra con los reflectores sobre ella, nos referimos a Karol G , quien se ha ganado la admiración y el reconocimiento a nivel internacional. Sin embargo, recientemente la colombiana fue captada en Medellín en una cena íntima que ha generado muchas dudas.

Y es que, desde hace varios días muchos han asegurado que la cantante habría terminado su relación amorosa, por lo que esta cena podría confirmar que regresó a la soltería, por lo que habría comenzado un nuevo capítulo en su vida.

¿Karol G tuvo una cena romántica?

De acuerdo con lo que se sabe, Karol G , fue captada con un hombre misterioso, un hecho que ha provocado una ola de rumores en las redes sociales. Recordemos que algunos medios internacionales aseguraron que la relación sentimental entre la colombiana y el cantante Feid habría llegado a su fin.

Sin embargo, muchas personas cercanas han asegurado que ambos cantantes tomaron la decisión de mantener su relación en privado, por lo que la ruptura se ha manejado de la misma forma, pues ninguno de los dos ha emitido un comunicado al respecto.

Además, Karol G estuvo de invitada en el concierto de Bad Bunny para interpretar "Ahora me llama", donde soltó una frase que ha sido tomada como una declaración de la colombiana "Estoy soltera, hago lo que quiera y nadie levanta mi falda".

Después del concierto, la famosa se fue a un restaurante en Medellín, donde se puede disfrutar de comida latina contemporánea, también se reveló que Karol G decidió pagar la cuenta de todos sus acompañantes.

Aunque poco a poco han salido muchos detalles de la cena, se mencionó que la cantante pagó una cuenta de 30 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 7, 500 dólares. Además, acaparó la atención del público un hombre que se encontraba sentado a su lado.

Tras varias especulaciones, se reveló que su acompañante es Daiky Gamboa, quien juega un papel muy importante en la vida de Karol G. Y se sabe que, es influencer, estilista y director creativo; una persona que de acuerdo con la famosa es su gran apoyo.

