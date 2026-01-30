Jude Owens tiene dos años y ya sorprende al mundo con su talento en el billar, logrando un récord Guinness

Es muy cierto que hay personas que nacieron con ciertos talentos, los cuales hacen que más de uno sorprenda. En esta ocasión, un niño de tan solo dos años ha dejado sin palabras al mundo entero con su inigualable talento para jugar snooker. Se trata de Jude Owens, un niño británico de dos años, quien ya tiene varios récords Guinness.

De acuerdo con Guinness World Records , en esta ocasión se le otorgó este reconocimiento por ser la persona más joven en embocar dos bolas de un solo tiro y poder hacer la jugada de rebote contra la banda en billar.

¿Por qué tiene dos récords Guinness?

Para las personas que no saben, el snooker es un tipo de juego británico de billar que se juega en una mesa más grande que la de pool y agujeros más pequeños. Para poder jugarlo se necesitan 22 bolas en total: una blanca, 15 rojas y 6 de colores con diferentes puntajes.

Ahora, este pequeño niño acaparó la atención, ya que colocó dos bolas de un solo golpe en dos distintos agujeros. Por ese motivo, obtuvo un récord Guinness como el jugador más joven en conseguir una jugada por banda, en esta la bola blanca tiene que rebotar en uno o varios costados antes de pegar en el objetivo.

Cabe mencionar que, su gusto por este juego comenzó cuando su padre le obsequió una mesa pequeña, al poco tiempo mostró su talento para el juego, logrando entrar en el libro de los récords, algo que muchas personas sueñan. Ante el talento de su hijo, el padre mencionó:

Jude ha conseguido muchísimas cosas en muy poco tiempo, pero tener dos récords mundiales es probablemente lo máximo, ¿cómo se podría superar eso?

Su padre tiene muchas esperanzas en que su hijo pueda lograr grandes metas en el mundo del juego, ya que el futuro del pequeño ha comenzado a causar muchas expectativas.

